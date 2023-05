Roma, al Bioparco biglietti alla romana: dal 15 al 19 maggio metà prezzo

Il Bioparco di Roma, dal 1911 attrazione naturale per tutti i visitatori amanti degli animali, vuole omaggiare romani e turisti con una promozione che durerà dal 15 al 19 maggio. Gli appassionati potranno così godere delle meraviglie che offre il parco tra più di mille animali tra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi e oltre 700 specie di piante e fiori.

Biglietti a metà prezzo

Il Bioparco di Roma ha fatto sapere che dal 15 al 19 maggio tutti i visitatori potranno usufruire di una promozione eccezionale. I romani, infatti, avranno la possibilità di accedere al Bioparco con biglietti a metà prezzo.

Il biglietto intero costerà 8,50 euro al posto di 17 euro e quello ridotto 7 euro al posto di 14 euro. Si precisa che il biglietto speciale potrà essere acquistato esclusivamente presso le biglietterie, previa esibizione di un documento che attesti la residenza nella città di Roma. Tutte le info, in ogni caso, potranno essere consultate su Bioparco.it.

Fenicotteri nati al Bioparco di Roma

Nati 8 fenicotteri e un pinguino del Capo

Al Bioparco di Roma sono nati otto fenicotteri rosa e un pinguino del Capo. La schiusa delle uova dei fenicotteri è avvenuta sulle rive del laghetto nelle ultime tre settimane, mentre il pinguino è nato lo scorso 4 aprile dalla coppia Giuly e Yzzi. Prima della schiusa delle uova dei fenicotteri ogni coppia ha costruito un nido di fango dalla caratteristica forma di tronco di cono raccogliendo e grattando il terreno fangoso con il becco. Trascorsa una settimana dalla schiusa, i pulcini della colonia vengono radunati e sorvegliati dagli adulti nei cosiddetti asili, dove rimangono fino all’età di circa tre mesi.

Pinguino nato al Bioparco di Roma

Il Pinguino del Capo è classificato come specie minacciata dall’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), ha spiegato la Presidente della Fondazione Bioparco Paola Palanza. La colonia presente al Bioparco di Roma è inserita nel programma europeo per la tutela delle specie minacciate di estinzione con lo scopo di gestire popolazioni animali in nome della conservazione.

Domenica 14 maggio visite guidate nel parco

Domenica 14 maggio, per festeggiare le nuove nascite, il Bioparco organizzerà visite guidate dal titolo “Mamme da record”. Dalle 11:30 alle 16:00 si potranno scoprire le peculiarità del legame mamma-cucciolo, le differenze delle cure parentali nelle diverse specie e l’importanza che rivestono gli Zoo per la tutela delle specie minacciate di estinzione.

© Riproduzione riservata