Parte la spedizione alla ricerca del grande squalo bianco nel Mediterraneo

Al via la spedizione dedicata alla ricerca del grande squalo bianco nelle acque del Mediterraneo. Unica nel suo genere e capitanata da Remo Sabatini, studioso del mondo marino ed esperto di squali, in collaborazione con Oceans Research, Istituto di Ricerca sudafricano, vedrà Sabatini per mare nelle acque delle isole Egadi, visitate, in questo periodo, dalla migrazione del pregiato tonno rosso.

Una vera e propria leccornia per lo squalo bianco che segue i grandi banchi di tonni che attraversano il Mediterraneo per la riproduzione. Lo squalo è da sempre presente nel Mare Nostrum. Cacciato dall’uomo, spesso finisce per essere ucciso e venduto sui mercati del pesce di Paesi come la Tunisia.

Tanto che, ormai, non nel Mediterraneo non ne sopravvivono che poche decine di esemplari. Anche e soprattutto per questo, la spedizione di Remo Sabatini appare ardua e non priva di difficoltà.

“Sarà davvero come cercare un ago nel pagliaio. In ogni caso, sottolinea Sabatini, un’occasione per verificare lo stato della fauna marina di quella splendida Area Marina Protetta“.

© Riproduzione riservata