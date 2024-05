Roma, abbandona la figlia sul raccordo: denunciata 40 enne

La donna di 40 anni dovrà rispondere all’accusa di maltrattamento su minori per aver lasciato la figlia sulla corsia d’emergenza del GRA

Nonostante la sua eccellenza in tutte le materie di sua figlia, il voto deludente in latino ha innescato una reazione sproporzionata. La donna, di circa 40 anni dovrà rispondere all’accusa di maltrattamento su minori.

L’abbandono per un voto

Durante un acceso litigio in macchina, la madre ha esclamato: “Basta, esci dall’auto!” Questa scelta estrema è stata motivata dall’insufficienza presa in latino dalla ragazzina, a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico.

Così, una sedicenne romana è stata abbandonata lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Per fortuna, è stata soccorsa da una pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che l’ha trovata nei pressi della galleria Appia e l’ha portata in sicurezza presso gli uffici di Ponte di Nona.

Soccorsa da una pattuglia mentre era a bordo strada

I vigili di Roma Capitale hanno avvistato la ragazza mentre camminava lungo il Grande Raccordo Anulare, nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, e l’hanno raggiunta per evitare che fosse investita. La giovane, visibilmente scossa e turbata dal comportamento della madre, è stata accompagnata dagli agenti presso gli uffici dello Spe a Ponte di Nona, dove le è stata offerta una merenda in attesa che la situazione si chiarisse. Nel frattempo, la madre è stata individuata e denunciata per abbandono di minore. La sedicenne è stata poi riaccompagnata a casa, dove altri familiari l’attendevano.

Gli agenti erano sconcertati dalle parole della ragazza quando ha raccontato loro cosa le fosse successo. La madre, una donna di quarant’anni, è stata denunciata per maltrattamento di minore. Questo episodio è stato denunciato dal sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale (Sulpl).