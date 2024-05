La Buchmesse di Francoforte 2024: l’Italia, Paese invitato d’Onore esclude Saviano

Alla Buchmesse 2024 di Francoforte, uno degli appuntamenti più importanti del panorama editoriale internazionale, l’Italia sarà il Paese ospite d’onore. La decisione di non invitare Roberto Saviano ha già sollevato numerose polemiche, anche se nessuno è obbligato a invitare un autore seppure autorevole e le scelte culturali vanno rispettate.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma italiano presso la Literaturhaus di Francoforte, Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, ha spiegato i criteri che hanno portato all’esclusione di Saviano: “Abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta e scegliere autori le cui opere fossero completamente originali”.

Il direttore della Buchmesse, Jürgen Boos, ha comunque confermato che Saviano sarà presente alla Fiera come ospite delle case editrici tedesche. Questa risposta, rimbalzata rapidamente in Italia, ha generato ulteriori discussioni.

Altri autori assenti dal programma della Buchmesse

Saviano non è l’unico nome di spicco a mancare. Alla domanda sul perché non siano presenti altri autori di punta come Paolo Giordano, Alessandro Piperno e Antonio Scurati, Mazza ha spiegato che Giordano e Piperno non potranno partecipare per impegni pregressi. Riguardo a Scurati, ha negato qualsiasi forma di censura, affermando che l’autore aveva scelto di non partecipare al progetto italiano, ma potrebbe comunque essere invitato dagli editori tedeschi. Jürgen Boos ha confermato che anche Scurati sarà presente su invito di un editore tedesco.

Un’opportunità unica per l’editoria italiana

Nonostante le polemiche, la partecipazione dell’Italia come Paese ospite d’onore rappresenta un’importante occasione per l’editoria italiana. Sono previsti cento autori italiani, suddivisi in sessanta incontri. Mazza ha sottolineato il tema guida del programma: “La cultura che unisce”. Ha espresso l’auspicio che la cultura possa avvicinare le nazioni europee, superando le divisioni politiche.

Gli autori presenti nel programma ufficiale

Il programma ufficiale include molti dei maggiori autori italiani. Da Silvia Avallone a Sandro Veronesi, passando per nomi illustri come Claudio Magris, Alessandro Baricco, Aldo Cazzullo, Paolo Cognetti, Maurizio de Giovanni, Erri De Luca, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Ginevra Lamberti, Marco Missiroli, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Carlo Rovelli, e Chiara Valerio. Durante la presentazione, alcuni autori, come Ginevra Lamberti e Anna Giurickovic Dato, erano presenti sul palco.

Con l’Italia come Paese ospite d’onore, la Buchmesse 2024 di Francoforte promette di essere anche per noi un evento ricco di cultura e dibattiti. Nonostante le controversie riguardo alle esclusioni di alcuni autori di spicco, l’evento rappresenta una vetrina importante per l’editoria italiana e un’opportunità per promuovere la cultura italiana su scala internazionale.