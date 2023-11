Roma 3-1 Udinese, un super Dybala trascina i giallorossi: Mourinho a -4 dalla zona Champions

La Roma riparte alla grande battendo l’Udinese con una gara senza storia. Un super Dybala trascina i giallorossi con una prestazione sublime condita da assist e gol, chiude i giochi la rete di El Shaarawy allo scadere. Mourinho avvicina il treno Champions.

Primo Tempo

Parte bene la squadra giallorossa che prova a impensierire l’Udinese con manovre avvolgenti che non trovano però la finalizzazione giusta. Il vantaggio per la Roma arriva al minuto 19 con Mancini che pescato perfettamente da Dybala in area, è bravo e libero di schiacciare in rete di testa. La prima frazione di gioco scorre via con il predominio del campo da parte degli uomini di Mourinho ma senza azioni degne di nota. Dopo due minuti di recupero Massimi manda le squadre negli spogliatoi, Roma-Udinese 1-0.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa con la Roma a trazione anteriore che crea i presupposti per il raddoppio ma manca la mira nelle conclusioni finali. Al 53′ è pericolosa l’Udinese con Wallace che dalla distanza tira un destro potente ma controllato da Rui Patricio a terra. I bianconeri trovano il gol del pareggio al minuto 57′ con Florian Thauvin, che si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca in rete di testa completamente libero. I giallorossi ritrovano il vantaggio al 81′ con Dybala, servito perfettamente da Lukaku che solo a centro area batte Silvestri. Al 90′ la Roma chiude i giochi con El Shaarawy che di destro da posizione defilata batte Silvestri con un tiro a rientrare che si insacca all’angolino basso. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi. Roma batte Udinese 3-1.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: respinge bene i tentativi dell’Udinese ma non può nulla su Thauvin, colpevolmente lasciato solo che segna indisturbato.

Mancini 7: il cross di Dybala è un cioccolatino da scartare e mettere in rete in totale comodità. Attento in fase difensiva.

Llorente 7: prova rocciosa del centrale spagnolo che si esalta con un intervento salva risultato su Thauvin lanciato a rete.

N’Dicka 5,5: un muro fino al gol del pareggio dell’Udinese, dove è protagonista del sonno che lascia libero Thauvin di battere Rui Patricio.

Karsdorp 6,5: sulla destra gestisce bene le folate e copre in fase di ripiegamento.

Pellegrini 6,5: il ritorno in campo è positivo per il capitano giallorosso che mette minuti importanti nelle gambe in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

Cristante 6,5: in mezzo al campo detta legge sradicando palloni importanti. Va vicino al gol del 2-1 con un colpo di testa che sibila alla sinistra di Silvestri.

Paredes 6,5: equilibrio e dinamicità in un centrocampo che stasera ha la meglio su quello avversario.

Spinazzola 6: con Ebosele è una sfida ad alte velocità. È complice con N’Dicka della disattenzione sul pareggio bianconero.

El Shaarawy (dal 63′) 7: chiude i giochi con un destro imparabile che si insacca alle spalle di Silvestri e toglie qualche patema ai tifosi giallorossi.

Dybala 8: in campo fa quello che vuole. Ogni giocata è un colpo di genio, compreso l’assist al bacio per il gol di Mancini. Il gol del 2-1 è espressione di freddezza e classe.

Lukaku 6,5: congelato dal freddo dell’Olimpico per quasi tutta la serata, inventa la sponda che apre un autostrada a Dybala, libero di battere Silvestri a tu per tu.

All. Mourinho 7: la Roma riparte alla grande dopo la sosta e trova una vittoria convincente grazie ad un Dybala sontuoso. La zona Champions dista solo 4 punti, sognare è lecito.

Foto: A.S. Roma Facebook