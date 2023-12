Roma 3-0 Sheriff, i giallorossi passeggiano all’Olimpico: Mourinho avanza ai play-off

Vittoria agevole della Roma che regola lo Sheriff ed ottiene il pass come seconda classificata. Decisive le reti di Lukaku e Belotti nel primo tempo e del baby Pisilli nella ripresa che regalano a Mourinho il pass per i play-off.

Primo Tempo

Avvio a ritmi alti per la Roma che prova subito a mettere alle corde lo Sheriff arroccato all’interno della propria metà campo. I giallorossi passano al 11′ con Lukaku che solo in area appoggia comodamente in rete il servizio vincente di Zalewski. Raddoppio della Roma al 32′ con Belotti che ad un metro dalla porta spinge in rete il tentativo in pallonetto di Zalewski. Sussulto dello Sheriff che al 37′ si divora il gol per riaprire la gara con Ankeye che a tu per tu contro Svilar si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Roma-Sheriff 2-0.

Secondo Tempo

Avvio di ripresa a ritmi blandi con i giallorossi che controllano il vantaggio agevolmente. Al 68′ Ricardinho tenta il gol della serata con un tiro dai 50 metri che non trova impreparato Svilar. Roma vicina al tris al 76′ con Pisilli che servito magistralmente da El Shaarawy si divora il gol a tu per tu con il portiere avversario. Al 93′ c’è gioia anche per il baby Pisilli che servito da Lukaku realizza il 3-0 con un tiro dal limite. Dopo il gol l’arbitro chiude i giochi all’Olimpico. Roma batte Sheriff 3-0.

Le Pagelle

Svilar 7: sventa il tentativo di riaprire la gara di Ankeye ipnotizzandolo a due passi dalla porta. Inoperoso per il resto della serata.

Celik 6,5: fa buona guardia sul suo lato mostrando tutta la sua duttilità da terzo a sinistra nella difesa giallorossa.

Cristante 6,5: che sia centrale di difesa o di metà campo non fa differenza. Solita prova spessore e carattere in mezzo al campo.

Llorente 6,5: l’attacco dello Sheriff è poca roba per la linea difensiva giallorossa che controlla agevolmente i tentativi avversari.

Karsdorp 6,5: solito pendolino sulla destra dove diventa una costante sia in fase offensiva che in ripiegamento.

R.Sanches 6,5: mette in mostra tutto il proprio bagaglio tecnico in una serata agevole per i suoi.

Bove 6,5: prova convincente del centrocampista che è un punto fermo nello scacchiere tattico di Mourinho.

Aouar 7: illuminante il passaggio che apre una voragine a Zalewski su cui si fionda per servire Lukaku solo in area.

El Shaarawy (dal 45′) 6,5: entra con la Roma già padrona del gioco e del risultato.

Zalewski 7,5: i due gol della Roma passano dai suoi piedi. Prima serve l’assist vincente a Lukaku e poi inventa il pallonetto su cui si avventa Belotti per il raddoppio.

Belotti 7: lesto nel fiondarsi sul tentativo di Zalewski e anticipare il difensore dello Sheriff per ribadire in rete il gol del raddoppio, il suo sesto stagionale.

Pisilli (dal 73′) 7: serata da ricordare per il baby giallorosso che realizza il suo primo gol con la maglia giallorossa e chiude la pratica Sheriff.

Lukaku 7: trova il quinto gol in 6 gare di Europa League, il 12esimo stagionale. Fa a sportellate con i difensori dello Sheriff stradominando il duello fisico.

All. Mourinho 6,5: mezzo voto in meno per il mancato passaggio del turno come primo in classifica. La sua squadra all’Olimpico è una sentenza, fuori casa un po’ meno.

Foto: A.S.Roma Facebook