Atletico Madrid 2-0 Lazio, Griezmann e Lino domano i biancocelesti: sconfitta indolore per Sarri

Troppo Atletico per la Lazio che esce sconfitta dal Civitas Metropolitano. Decisivi Griezmann e Samuel Lino con un gol per tempo che regalano il primo posto nel girone E ai colchoneros. Sarri comunque agli ottavi.

Primo Tempo

Pronti via e l’Atletico trova subito il vantaggio con Griezmann che pescato bene da Samu Lino batte Provedel da buona posizione. La risposta della Lazio non si fa attendere con Zaccagni che trova la conclusione dal limite ma la palla si perde di poco a lato. Al 38′ l’Atletico trova il raddoppio con Hermoso ma il Var annulla per fuorigioco dello stesso centrocampista madrileno. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Atletico Madrid-Lazio 1-0.

Secondo Tempo

Partenza forte dell’Atletico Madrid che trova il raddoppio con Samuel Lino al 51′, l’attaccante si prende gioco della difesa biancoceleste e batte Provedel a tu per tu. Chance per il tris al 73′ per l’Atletico con Morata che sbaglia un rigore in movimento solo la respinta di Provedel. Dopo due minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi. Atletico Madrid batte Lazio 2-0.

Le Pagelle

Provedel 5: non può nulla sulle reti dell’Atletico. Sul secondo gol è buona la riposta al tiro di Depay ma sfortunatamente finisce tra i piedi di Lino che spinge in rete da due passi.

Marusic 5: prova insufficiente la sua che perde lo scontro impari con Samuel Lino. In avanti si rende inoffensivo.

Casale 5,5: la sua diga regge bene per buona parte del primo tempo, poi crolla insieme a tutta la linea difensiva.

Gila 5,5: fa un paio di chiusure intelligenti ma soffre il dinamismo degli attaccanti madrileni, troppo per la sua inesperienza.

Hysaj 5: dal suo errore nasce il gol de 2-0 dell’Atletico Madrid. Non pervenuto in fase di attacco.

Guendouzi 6: il suo dinamismo gli permette di non sfigurare nel marasma biancoceleste. Uno dei migliori.

Vecino 5,5: il centrocampo dell’Atletico ha un’altro passo e sommerge l’uruguaiano insieme a tutti i compagni di reparto.

Luis Alberto 5: la sua luce si è spenta da tempo. Ha abituato a ben altro tipo di prestazioni. Da ritrovare.

Zaccagni 6: l’unico che sembra avere i mezzi per fare male ai madrileni. Nel primo tempo ha l’occasione per pareggiare i giochi ma la sua conclusione si perde a lato.

Immobile 5,5: la prova è encomiabile, ma non basta. Si danna l’anima per trovare le via del gol ma la difesa dell’Atletico è impenetrabile.

Pedro 5: non si rende mai pericoloso. Prova insufficiente quella dello spagnolo che schierato dall’inizio non ripaga la fiducia di Sarri.

All. Sarri 5: la sua Lazio è lontana parente di quella ammirata lo scorso anno. Unica nota positiva è il passaggio del turno. Arrivederci a febbraio.

Foto: S.S.Lazio Facebook