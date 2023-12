Roma 1-1 Fiorentina, Big Rom illude: il pari di Martinez Quarta frena la corsa dei giallorossi

La Roma impatta sulla Fiorentina e perde l’occasione del quarto posto in solitaria. Il gol di Lukaku a inizio gara illude i giallorossi che subiscono il pareggio di Martinez Quarta a metà ripresa. Occasione sprecata per Mourinho.

Primo Tempo

Pronti via e la Roma trova subito il vantaggio con Lukaku che si fa trovare pronto in area e ribadisce in rete, di testa, il cross di Dybala dalla destra. Fiorentina vicina al pari al 16′ con Nzola che a tu per tu con Rui Patricio si fa anticipare dal portiere giallorosso. Al 22′ la Roma perde Dybala per un fastidio muscolare. La prima frazione di gioco si chiude senza altre azioni degne di nota, Roma-Fiorentina 1-0.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa con la Roma subito pericolosa da azione d’angolo, dove dopo un batti e ribatti è fondamentale l’intervento di Duncan a salvare la porta viola in scivolata. Ancora Fiorentina vicina al pari con Bonaventura che tenta il tiro dalla lunga distanza ma la traversa gli nega la gioia del gol. Roma in 10 al 63′ per l’espulsione di Zalewski che rimedia il secondo giallo della sua gara. Al 66′ la Fiorentina trova il pari con Martinez Quarta che di testa batte Rui Patricio su un cross perfetto di Kouame. I giallorossi rimangono in 9 per l’espulsione di Lukaku dopo un fallo di frustrazione. Dopo 8 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi all’Olimpico, Roma-Fiorentina 1-1.

Le Pagelle

Rui Patricio 6: inoperoso fino al gol del pari viola su cui può fare poco.

Mancini 6: prestazione solida e di carattere del centrale che non corre mai pericoli.

Llorente 5,5: prova attenta fino al gol della Fiorentina dove perde Martinez Quarta. Disattenzione fatale.

N’Dicka 6: chiude bene le iniziative viola lasciando poco spazio alle folate degli attaccanti avversari.

Kristensen 5,5: non conferma la prestazione di Reggio Emilia, complice una Fiorentina che tiene i giallorossi chiusi nella propria metà campo.

Paredes 6: da fiato alla manovra giallorossa che subisce la pressione dei centrocampisti viola.

Cristante 6: spezza il gioco avversario e da modo ai suoi di ripartire in alcuni contropiedi potenzialmente pericolosi

Pellegrini 5,5: prova incolore del centrocampista giallorosso che non trova mai spunti interessanti per rendersi pericoloso.

Zalewski 5,5: macchia una buona prestazione con l’espulsione a metà ripresa che rovina i piani della Roma.

Dybala 7: la sua gara dura appena 22 minuti, il tempo di servire l’assist per il vantaggio di Lukaku. Esce anzitempo per i soliti problemi muscolari.

Azmoun (dal 23′) 6: entra al posto di Dybala infortunato ed è costretto ad abbandonare anche lui il campo a inizio ripresa, sfortunato.

Lukaku 6,5: fa e disfa. Realizza il gol che da la carica ai suoi, macchia la prestazione con l’espulsione nel finale che complica i piani giallorossi.

All. Mourinho 5,5: perde l’occasione per scappare in solitaria al quarto posto e perde in un colpo solo anche Dybaka (infortunio) e Lukaku (espulso).

Foto: A.S. Roma Facebook