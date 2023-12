Frosinone 0-0Torino: i Frusinati non riescono ad andare oltre il pareggio contro un Toro vivo

Il Frosinone è poco brillante negli ultimi metri e non riesce a concretizzare le poche occasioni create. Soulè, un pò in ombra, non riesce ad incidere come suo solito. Bene la difesa che regge un Torino aggressivo ed intraprendente, soprattutto nel secondo tempo.

Primo tempo: La prima frazione di gioco si apre con il Torino che, sugli sviluppi di un corner, sfiora il gol con Zapata. Al minuto 15′ la squadra di casa reclama un calcio di rigore ma l’arbitro, chiamato al VAR, non assegna il tiro dal dischetto per un fallo del calciatore gialloblù qualche attimo prima. Il Frosinone insiste e dopo qualche minuto Kaio Jorge colpisce di testa su cross di Gelli, grande parata di Milinkovic-Savic. Al minuto 28′ un’errore del portiere granata mette Garritano davanti la porta ma il suo destro esce di poco a lato. La risposta degli ospiti arriva allo scadere del primo tempo con Ilic, che sgancia un sinistro dai 25 metri che si stampa sul palo. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo: Secondi 45 minuti che vedono subito il Toro in attacco, con Zapata che si divora un gol a tu per tu col portiere avversario. Immediata la risposta del Frosinone con Kaio Jorge, che da solo in area di rigore piazza il sinistro, Milinkovic devia in calcio d’angolo. Le squadre si scontrano a viso aperto ed al minuto 27′,il neoentrato Karamoh, serve in area Zapata che scaglia un sinistro dove Turati però si fa trovare pronto. Nuova occasione per gli uomini di Juric con Zapata che serve Karamoh, il quale entra in area e calcia ma il tiro finisce tra le mani del portiere. Allo scadere dei 45′ Zima, sugli sviluppi di un calcio di punizione, insacca alle spalle di Turati ma l’arbitro annulla fischiando un fuorigioco. Il Toro insiste ma la difesa Frusinate regge ed il match termina 0-0.

Pagelle:

Turati: (6.5) Si fa trovare pronto in più occasioni e da sicurezza al reparto.

Monterisi: (6) attento e ordinato, nessuna sbavatura per il centrale Frusinate

Okoli:(7) Uno dei migliori in campo, tiene botta contro Zapata e guida la difesa magistralmente. Alcuni suoi interventi risultano provvidenziali

Romagnoli:(6) Partita dove ancora una volta dimostra la sua affidabilità

Oyono: (5,5) Qualche sbavatura per lui in fase difensiva ma soprattutto non riesce a dare il suo apporto in fase offensiva.

Brescianini:(6) Mette ordine al centrocampo e fa da filtro, il metronomo della squadra quest’oggi

Gelli: (6) buona partita anche per Gelli che gestisce bene tanti palloni a centrocampo

Garritano: (6) Buona la prova dell’esterno, poteva gestire meglio qualche pallone.

Ibrahimovic: (5,5) poco incisivo il giovanissimo talentino del Frosinone e raramente riesce a saltare l’uomo.

Soulè: (6) Oggi un po in ombra, riesce comunque a dare una mano alla manovra ma non si trova mai nelle condizioni di puntare l’uomo

Kajo Jorge: (6) Buonissima la partita del talentino della Juventus, pesano purtroppo le due occasioni fallite davanti al portiere

Lulic: 75′ (sv)

Cheddira: 83 (sv)

Caso: (6) Tenta qualche accelerata delle sue e mette in apprensione la difesa del Toro in qualche occasione.

Pirola: (6) Entra concentrato e non sfigura, suo un intervento fondamentale sul finale

All. E. Di francesco: (6)

Gestisce i cambi e prova anche a vincerla ma oggi i suoi non erano brillanti in fase offensiva