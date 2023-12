Lecce 2-1 Frosinone, sconfitta al fotofinish per i gialloblù: il gol di Kaio Jorge illude Di Francesco

Ai ciociari non basta la rete di Kaio Jorge che pareggia l’iniziale vantaggio di Piccoli complice un Turati in giornata no

Il Frosinone esce sconfitto al Via del Mare subendo il gol beffa di Ramadani al 89′. Ai ciociari non basta la rete di Kaio Jorge che pareggia l’iniziale vantaggio di Piccoli complice un Turati in giornata no. Passo falso per di Francesco che subisce il sorpasso in classifica dai leccesi.

Primo Tempo

Avvio aggressivo del Lecce che prende subito il dominio del campo e trova il gol del vantaggio al 11′ con Piccoli, complice il doppio errore di Turati che prima sbaglia l’impostazione dal basso regalando palla a Banda che serve l’attaccante giallorosso bravo a far partire un tiro non irresistibile ma che Turati non controlla. Il Frosinone pareggia i conti al 33′ con un calcio di rigore trasformato da Kaio Jorge su cui Falcone non arriva. Gialloblù vicini al vantaggio al 48′ con Ibrahimovic, che riceve a centro area da Soulé e batte di prima intenzione col destro ma la palla sfiora l’incrocio dei pali. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, Lecce-Frosinone 1-1.

Secondo Tempo

Avvio di ripresa scoppiettante con l’occasione di Strefezza al 48′ che di destro dai 25 metri esalta i riflessi di Turati. La risposta del Frosinone è al 51′ con Kaio Jorge che si divora un rigore in movimento di testa appoggiando il pallone tra le braccia di Falcone. La gara scorre con azioni per parte a cui manca la precisione nell’ultima giocata. La beffa per il Frosinone arriva nel finale con il gol di Ramadani al 89′ che di destro dai 20 metri buca un Turati non perfetto. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi al Via del Mare. Lecce batte Frosinone 2-1.

Le Pagelle

Turati 4: il doppio errore sul vantaggio del Lecce è da matita rossa e mette subito in salita la gara sei suoi. Non perfetto sul destro vincente di Ramadani che regala la vittoria al Lecce.

Lirola 5,5: non dà la spinta necessaria al supporto degli avanti gialloblù, in fase difensiva fa quel che può sugli affondi di Banda.

Oyono: S.V

Monterisi (dal 15′) 6,5: Guadagna il rigore del pareggio dei ciociari e fornisce una prestazione di sicura affidabilità in fase difensiva.

Romagnoli 6: sventa alcune occasioni potenzialmente pericolose per il Lecce. Qualche responsabilità sul gol di Piccoli.

Okoli 5,5: Strefezza e Piccoli sono ossi duri da marcare. In alcuni casi ha la peggio e solo l’imprecisione degli avanti leccesi evita brutte sorprese.

Gelli 5,5: ha poche chance per rendersi pericoloso, meglio in interdizione dove raddoppia, non senza affanno, le folate degli attaccanti giallorossi.

Barrenechea 6: gara maschia la sua. Mette sempre il piede nelle situazioni più scabrose. In alcuni casi rischia la giocata come in occasione del giallo rimediato nella ripresa.

Brescianini 6,5: il migliore del centrocampo. Pressa, recupera, si inserisce e rifinisce. Prestazione di buon livello.

Soulé 6,5: è letteralmente la spina nel fianco della difesa giallorossa. Con le sue finte trova sempre una linea di passaggio per servire i compagni meglio appostati.

Ibrahimovic 6: si danna l’anima persone cercare di rimettere in piedi una gara iniziata nel modo peggiore. Poco pericoloso negli ultimi 16 metri.

Kaio Jorge 7: Realizza il gol del pari con un calcio di rigore perfetto. Manca nella ripresa un’occasione d’oro per portare in avanti i suoi.

All. Di Francesco 5,5: perde terreno in classifica per agganciare il treno delle prime. Sconfitta beffarda, complice un Turati in serata no.

Foto: Frosinone Calcio Facebook