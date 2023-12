Bologna 2-0 Roma, sprofondo giallorosso al Dall’Ara: Moro e l’autorete di Kristensen condannano Mou

Brutto passo falso dei giallorossi al Dall’Ara che perdono lo scontro diretto per il quarto posto. Il gol di Moro nel primo tempo e l’autore di Kristensen nella ripresa condannano Mourinho che perde terreno sulla zona Champions.

Primo Tempo

Avvio deciso di entrambe le squadre con i felsinei che tengono il possesso palla tenendo la Roma lontano dalla propria area di rigore. La prima occasione della gara è per i giallorossi al 29′ con Llorente che con un calcio di punizione dalla lunga distanza tenta direttamente il tiro ma Ravaglia salva in angolo. Ancora pericolosi i giallorossi con Belotti che al 31′ colpisce di testa area pescando l’angolino ma il portiere rossoblù salva. Il vantaggio lo trova il Bologna al 36′ con Moro che riceve da Ndoye e batte Rui Patricio con un destro dal limite. Termina la prima frazione di gioco al Dall’Ara dopo due minuti di recupero. Bologna-Roma 1-0.

Secondo Tempo

Pronti via e il Bologna raddoppia con un autogol di Kristensen che è sfortunato nel deviare in rete un traversone basso dalla destra di Ferguson. Roma che alza il baricentro e prova a rientrare in partita senza mai trovare la stoccata vincente. L’occasione per accorciare le distanze per i giallorossi ce l’ha Belotti al 80′ che servito da Azmoun batte a rete a tu per tu con Ravaglia ma sbaglia clamorosamente. Dopo 4 minuti l’arbitro chiude i giochi al Dall’Ara. Bologna batte Roma 2-0.

Le Pagelle

Rui Patricio 5,5: incolpevole sulle reti rossoblù. Per il resto non corre particolari pericoli.

Mancini 5,5: contiene bene Zirkzee che non si rende particolarmente pericoloso.

Llorente 5 : lascia una voragine sulla destra su cui Ferguson ha tutto il tempo di mettere in area il traversone che Kristensen devia clamorosamente in rete.

N’Dicka 5: perde Ndoye sul vantaggio felsineo, errore grave che compromette la gara dei giallorossi.

Kristensen 4,5: Saelemekers è un cliente scomodo dalle sue parti e il terzino non riesce mai a contenerne le iniziative. Sfortunato a inizio ripresa dove devia in rete il traversone di Ferguson dalla destra.

Pellegrini 5: gara nervosa la sua che compromette con l’ammonizione rimediata nel primo tempo. Non trova soluzioni utili per creare pericoli al Bologna.

Paredes 5,5: affonda insieme al centrocampo giallorosso. Sbaglia più del solito e non fa filtro sui ribaltamenti dei rossoblù.

Cristante 5,5: non la solita prestazione di carattere a cui ha abituato. Perde Freuler sul vantaggio del Bologna lasciandolo libero di pensare e realizzare il filtrante per Ndoye sul vantaggio rossoblù.

Spinazzola 5: gara in ombra la sua. Perde la corsa in velocità con Ndoye che scappa sulla destra e serve l’assist vincente per Moro.

El Shaarawy 5: evanescente la sua prova. Si imbriglia tra le maglie dei difensori del Bologna senza mai trovare spazi utili.

Belotti 5: Ravaglia gli toglie la gioia del gol nel primo tempo. Nella ripresa spreca clamorosamente l’occasione per accorciare le distanze.

All. Mourinho 5: perde lo scontro diretto per il quarto posto. Senza Dybala e Lukaku è un’altra Roma e il Bologna ne approfitta.

