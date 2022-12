Roma, 21enne ferito da un colpo di pistola: indaga la polizia

Un 21enne tunisino, oggi si è presentato al pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma, riportando una ferita da arma da fuoco al braccio destro. Immediati i soccorsi da parte dei medici, che hanno allertato nel mentre gli agenti del Distretto Casilino.

La sparatoria

Secondo quanto riportato dal ragazzo, la sparatoria sarebbe avvenuta verso le 3 di mattina, di oggi 5 dicembre, nel quartiere romano di Tor Bella Monica. La versione però non avrebbe convinto gli agenti in quanto il fatto si è svolto in una delle piazze di spaccio più note della Capitale.

Le indagini del Commissariato Casilino

“Ero in auto con un amico quando uno scooter si è avvicinato con a bordo due persone e uno di loro ha estratto una pistola e mi ha sparato al braccio”. Questo è quanto dichiarato dal ragazzo ai medici. Attualmente non trovandosi in pericolo di vita, il 21enne è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Gli agenti del Commissariato Casilino hanno aperto le indagini sul caso per comprendere le esatte dinamiche dell’accaduto.

