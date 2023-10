Roma 2 – 0 Frosinone: i giallorossi portano a casa la vittoria nonostante un buon Frosinone

Gara ben giocata da entrambe le formazioni che tentano spesso la via del gol. Il Frosinone non sta certo a guardare e fa la sua partita ma è la Roma a passare in vantaggio con Lukaku alla prima occasione utile al minuto 21. Match combattuto e bello da vedere con i 22 in campo che lottano su ogni pallone.

Nel secondo tempo la squadra giallorossa mette al sicuro il risultato con capitan Pellegrini che sfrutta una punizione calciata dal solito Dybala. Risultato tutto sommato giusto e Frosinone che perde dopo cinque risultati utili consecutivi uscendo a testa alta dallo stadio Olimpico.

Primo Tempo:

Partita subito vivace con i giallorossi che guadagnano 4 corner in pochi minuti ma senza esito. Al 10′ buon inserimento di Marchizza che mette dentro un pallone velenoso messo in angolo dalla difesa romanista. Ad un passo dal gol il Frosinone con Cuni che imbeccato bene da posizione defilata mette sull’esterno della rete al 17′. Primo cambio al 18′, Brescianini prende il posto di ….

Gol Roma al 21′ con Lukaku, ben servito da Dybala e troppo libero di driblare e calciare davanti a Turati.

Altra chance clamorosa per Cuni che spara a lato da buona posizione al minuto 25. Lukaku impegna Turati al 29′ e Baez scalda i guantoni a Rui Patricio al 32′. Termina il primo tempo senza altre emozioni.

Secondo Tempo:

Pronti via e giallo per Barrenechea autore di un fallo da dietro su Bove. Grande parata di Turati su Bove al 59′ su altra idea geniale di Dybala. Doppio cambio Frosinone al 60′, dentro Caso e Cheddira al posto di Cuni e Baez. Ammonito Karsdorp al 63 ‘per proteste. Occasionissima Frosinone al 67′ con Mazzitelli che mette al centro un pallone invitante dove Brescianini arriva con un attimo di ritardo. Fuori Karsdorp dentro Kristensen al 70’.

Gol Roma al minuto 82 con il capitano Lorenzo Pellegrini che sfrutta una punizione ben calciata dal solito Dybala.

Esce Pellegrini ed entra Aouar al 85′. Segnalati 8′ di recupero mentre Esce Dybala ed entra Azmoun.

Finisce 2 a 0 per la Roma nonostante un buon Frosinone.

Pagelle Roma

Rui Patricio (6) Quasi inoperoso, si disimpegna bene in un paio di circostanze.

Mancini (6) Arcigno come sempre contiene bene le folate di Baez.

Cristante (6,5) Punto di riferimento di questa Roma. Anche da difensore centrale da il meglio di sé.

Ndicka (6) Senza infamia e senza lode. Fa il suo con personalità mantenendo bene la posizione.

Karsdorp (6,5) Buona gara sia in difesa che in proiezione avanzata.

Bove (6,5) Combatte in mezzo al campo con buona dinamicità.

Paredes (6,5) Recupera molti palloni e fa ripartire i suoi dettando bene i tempi di gioco.

Spinazzola (6) Generoso come sempre ma senza incidere sulla partita.

Pellegrini (7) Il capitano da tutto e prima di essere sostituito si regala il gol del raddoppio. Ottimo.

Dybala (6,5) Danza spesso sul pallone e fa ballare i difensori gialloblu. Classe pura.

Lukaku (7) Lotta, corre, tira e segna. Spina nel fianco nella difesa del Frosinone.

Kristensen 70′ (6) Entra con personalità contribuendo alla causa.

Aouar 85′ (SV)

Account 87′ (SV)

Pagelle Frosinone

Turati (5,5) Esce male sulla punizione calciata da Dybala e si fa sorprendere da Pellegrini per il gol che vale il raddoppio giallorosso.

Oyono (6,5) Solita buona gara con molti palloni giocati.

Okoli (6,5) Sempre molto attento e diligente. Sta diventando il perno della difesa gialloblu.

Romagnoli (6) Sostituito al 18′ per infortunio. Al suo posto Brescianini.

Marchizza (6,5) Buon primo tempo. Cala nella ripresa.

Monterisi (5,5) Qualche errore di troppo ma se la cava benino con Lukaku.

Mazzitelli (6) Un pò imbrigliato dal centrocampo della Roma non riesce a innescare i suoi.

Barrenechea (6,5) Solita generosità condita dalla qualità. Molto bene.

Baez (6) Bel duello con Mancini che finisce in parità.

Soulé (6,5) Buon primo tempo. Cerca anche nella ripresa di incidere ma appare stanco.

Cuni (6,5) Buona prova del giovane gialloblu. Peccato per le due occasioni mancate.

Brescianini (6,5) Entra bene e corre molto. Buona prova.

Caso 60′ (5,5) Si intestardisce con troppi dribbling. Non incide.

Cheddira 60′ (5,5) Poco servito non può nulla contro la difesa giallorossa.

Bourabia 88′ (SV)

Ibrahimovic 88′ (SV)

Foto profilo Facebook AS Roma

