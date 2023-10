Lazio a due facce, Milan superiore: a San Siro termina 2-0 per i rossoneri

Con la sfida contro il Torino la Lazio ha ritrovato i 3 punti davanti al proprio pubblico e, soprattutto, il bel calcio cui ci aveva abituato Maurizio Sarri lo scorso anno. Stasera però i biancocelesti erano chiamati ad affrontare una altro tabù non da poco: il Milan a San Siro. In terra lombarda la Lazio non ha mai avuto vita facile, ma questa sfida è capitata in un momento delicato, dove la continuità doveva essere la parola chiave.

Primo Tempo

La partita a San Siro comincia nel segno della Lazio, che senza troppi timori prende subito il pallino del gioco in mano. Nonostante non ci siano grandi occasioni da menzionare, il Milan concede molto nelle ripartenze e mette la Lazio in condizioni di tirare ben 7 volte. Le occasioni da gol però latitano e bisogna attendere il 45′ per vedere una vera e propria trama pericolosa. Giroud in area lascia partire una tiro a incrociare su cui Provedel compie il miracolo, servendo però Reijnders che spreca clamorosamente concludendo sul palo. Il primo tempo si conclude sullo 0-0, ma la Lazio forse avrebbe meritato qualcosa di più.

Secondo Tempo

La seconda frazione di gioco è cruciale per decidere l’esito della partita. La Lazio scende in campo con un piglio che di certo non può piacere a Sarri: passaggi lenti e imprecisi. Il Milan alza il ritmo e, al contempo, il baricentro, andando così a pressare più alta la Lazio concedendo ben poco all’undici di Sarri. Al 60′ infatti arriva il gol dei Diavoli, che sfruttando un errore di piazzamento della difesa laziale trovano il vantaggio grazie a Pulisic. In questo caso Provedel poteva fare qualcosa in più. La Lazio non riesce a trovare varchi e l’uscita dal campo di Rovella sbilancia particolarmente gli equilibri del centrocampo capitolino. Il Milan, al contempo, aumenta ancora di più il ritmo e costringe Provedel a compiere due miracoli per salvare il risultato: al 77′ Provedel chiude la porta ancora a Pulisic. I padroni di casa chiudono tutte le linee di passaggio della Lazio e all’88’ punisce nuovamente Provedel grazie al secondo gol consecutivo di Okafor. La Lazio trova il gol del 2-1 grazie a Pedro, che al 93′ insacca il pallone sotto al sette beffando Maignan: l’arbitro Massa però annulla per un fuorigioco di partenza di Ciro Immobile. La partita termina 2-0 e il Milan guadagna la prima posizione in classifica.

Pagelle

Provedel 6

Compie grandi parate ma sul gol di Pulisic poteva fare di più.

Marusic 5,5

A fronte di un primo tempo impeccabile, nella riprese lascia decisamente la presa.

Casale 5,5

Si comporta male su entrambi i gol del Milan

Romagnoli 5

Non riesce a dirigere l’orchestra difensiva della Lazio come lo scorso anno.

Hysaj 5,5

Buon primo tempo per l’albanese, che poi viene sovrastato dagli esterni milanisti.

Guendouzi 6

Finché c’è lui in campo il centrocampo della Lazio ha un po’ di fisicità.

Rovella 6

Sempre presente e ordinato. Mette la giusta dose di cattiveria agonistica negli interventi.

Luis Alberto 5,5

Evidentemente stanco e ben marcato non fornisce una prestazione lucida.

Felipe Anderson 5

Si accende per 15 minuti nel primo tempo, poi solo passaggi sbagliati e niente spunti.

Castellanos 6

Recupera palloni e quando serve si fa vedere. Servito poco.

Zaccagni 5,5

Anche lui si comporta bene nel primo tempo, ma nel secondo sparisce.

SUBENTRATI

Vecino 4,5

Inesistente.

Kamada 5,5

Ancora non è entrato negli schemi di Maurizio Sarri.

Immobile 5

Tocca poche palle e le sbaglia quasi tutte.

Pedro 6

L’unico a regalare una gioia parziale con il gran gol poi annullato.

Isaksen S.V.

