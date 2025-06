RITIRO IMMEDIATO – IKEA richiama uno dei prodotti più usati in cucina: frammenti metallici nel piatto e rischio per la salute | Riportalo subito in negozio

Se hai acquistato questo prodotto con il marchio Ikea allora devi assolutamente sbarazzartene per il tuo bene. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Al centro dell’attenzione c’è l’azienda multinazionale svedese Ikea per una situazione alquanto spiacevole perché c’è di mezzo la sicurezza di coloro che acquistano mobili, complementi di arredo e altra oggettistica per la casa. A prescindere da ciò, in tanti si affidano a ciò che propone al pubblico.

Non tutti sanno che l’azienda fu fondata nel 1943 ad Agunnaryd, un’area urbana della Svezia situata nella Contea di Kronoberg, dall’imprenditore Ingvar Kamprad. Nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 41,3 miliardi di euro, un dato che parla da solo.

Questo gli ha permesso di aprire nel 2023 ben 460 centri di vendita in 62 Paesi, in gran parte dei quali in Europa. Sicuramente i clienti apprezzano mobili e complementi di arredo convenienti non solo per la qualità, ma anche per il prezzo basso e l’estetica. Inoltre il tutto tiene conto del rispetto dell’ambiente circostante.

Eppure secondo quanto riportato sul sito fanpage.it pare che chi ha ultimamente riempito il carrello della spesa presso un punto vendita dell’Ikea debba sbarazzarsi di un acquisto per motivi di sicurezza. Bisogna assolutamente gettarlo nella spazzatura oppure riportarlo indietro per ricevere un rimborso. Ma di quale oggetto si sta parlando? Andiamo subito a scoprirlo.

Ikea lancia l’allarme, non ignorare se vuoi evitare spiacevoli situazioni

Da premettere che quest’oggetto è stato ritirato dal commercio per una possibile perdita di pezzi di metallo nel cibo. Gli alti vertici hanno prontamente informato i clienti dell’errore di produzione che potrebbe far finire nel cibo questi pezzi e ingeriti con le pietanze.

Stiamo parlando di uno strumento utilizzato in cucina e serve per facilitare un’attività specifica. Andando nello specifico, è utile per avere a disposizione un condimento usato anche a scopo salutistico. È una fonte di antiossidanti, svolge un’attività antibatterica, antivirale e antimicotica.

Ecco cosa devi riportare indietro con diritto di rimborso

In questo caso al centro dell’attenzione c’è lo spremiaglio IKEA 364+ VARDEFULL nero con codice articolo 201.521.58. La data di produzione compresa tra 2411 (AASS) e la 2522 (AASS). Subito è stato dato un avviso: “i clienti che possiedono uno spremigliaio interessato da richiamo devono smettere immediatamente di usarlo e contattare Ikea per avere un rimborso completo”.

E ancora: “IKEA in cui i tuoi clienti a diffondere la notizia di questo richiamo, soprattutto se sanno che il prodotto richiamato è stato offerto, pestato ho venduto ad altri”. La sicurezza e la salute delle persone sono sempre in primo piano, dunque anche se c’è una minima probabilità di rischio è sempre preferibile tenere gli occhi aperti.