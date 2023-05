Una regola adottata in un ristorante segnalato sulla guida Michelin che sta facendo discutere e non poco. A quanto pare, in questo locale, i bambini al di sotto dei 12 anni devono rimanere seduti per tutta la durata del pranzo o della cena.

La decisione del ristorante

E’ la conditio sine qua non posta da un noto ristorante, indigesto a quanto pare a possibili comportamenti dei piccoli clienti. La notizia è trapelata dopo il tentativo di prenotazione da parte di un genitore, per sé e per i propri due figli.

L’indignazione di questo papà, è scaturita subito dopo aver appreso il veto posto dal ristorante.

“I bambini sotto i 12 anni devono restare sempre a tavola accompagnati dai genitori, se così non fosse bisognerebbe ripensare alla prenotazione“, si legge in una nota all’interno della sezione delle prenotazioni online del sito del ristorante, sito a Fisterra, in Spagna.

La denuncia di un genitore

Una prassi che ha indotto il papà a denunciare la cosa su Twitter. “Ho due figli. Sono andato a prenotare in un noto ristorante della Costa da Morte. Leggo sul web: ‘I bambini sotto i 12 anni devono rimanere seduti durante tutto il pasto; se venite con i bambini chiamate prima di prenotare’. Ditemi voi, dissuasivo, intimidatorio o discriminatorio?”. E’ questo il commento amareggiato del genitore rapidamente divenuto virale.

Le reazioni del web

Sta di fatto che nel giro di pochi giorni il commento ha raccolto centinaia di visite e reazioni di ogni genere. C’è chi ha visto in questa decisione una premura nei confronti della sicurezza dei bambini; chi sostiene questa tesi poiché ritiene che i clienti non debbano sopportare i comportamenti dei figli altrui. Ma c’è anche chi si schiera dalla parte del genitore, ritenendo fuori luogo questa scelta.

Le motivazioni della decisione

Il locale dal canto suo, ha rispedito al mittente le accuse, specificando che le raccomandazioni e le decisioni in tal senso sono state prese in virtù della fitta presenza all’interno della struttura di vetrate, protagoniste in passato di un avvenimento spiacevole, con un incidente che ha visto come protagonista proprio un bambino.

Famiglia a passeggio con il bambino

Inoltre, fanno sapere, nei pressi del ristorante è presente una strada di montagna, presso la quale si è verificato un altro episodio spiacevole. Alcuni bambini, percorrendola e imboccandola durante un momento di svago, avevano fatto fatica a ritrovare la retta che conduce alla struttura.

