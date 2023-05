Meteo e traffico a Roma sabato13 e domenica 14 maggio

Le previsioni meteo e le info sul traffico a Roma per sabato 13 e domenica 14 maggio, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Meteo e traffico a Roma sabato 13 e domenica 14 maggio, il tempo nella Capitale

Schiarite e piogge si alterneranno sabato 13 maggio sulla Capitale con tempo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella prima parte della giornata cielo coperto con qualche possibile schiarita che nel corso del pomeriggio tenderà a divenire sempre più instabile con precipitazioni. Temperature tra 13 e 22 gradi. Domenica 14 maggio quando su Roma tornerà a splendere il sole anche se ancora sono previste possibili piogge e nuvolosità sparse anche piuttosto compatte. Tempo che alterna nuvolosità e sole previsto per tutto il giorno con precipitazioni via via meno possibili. Temperature minime in aumento fino a 16 gradi e massime di 20°.

Lavori in corso e strade chiuse, la mobilità a Roma

Si terrà a piazza Santi Apostoli dalle 15:30 di sabato 13 maggio e fino alle ore 20:00 la manifestazione per commemorare le vittime del Covid, indetta dall’Associazione ITA.LI., Per questo motivo entro le ore 12:00 dello stesso giorno sarà in vigore il divieto di sosta con lo sgombero di tutti i veicoli in sosta. Sono inclusi nel divieto anche motoveicoli, i ciclomotori, eventuali monopattini e velocipedi. Possibili deviazioni e stop della viabilità durante il deflusso dei partecipanti.

Dalle ore 18:00 di sabato, inoltre, si terrà il Concerto per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio a Piazza Del Popolo. Le forze di Polizia Locale si occuperanno di far defluire il traffico ma si prevedono rallentamenti.

Domenica 14 maggio, via dei Fori Imperiali sarà pedonale, pertanto i mezzi pubblici numero 51, 75, 85, 87 e118 subiranno deviazioni come per i giorni festivi.

*Fonti traffico dal sito Romamobilita.it

© Riproduzione riservata