Rimini dà il via alle danze e si appresta a diventare la Capitale Italiana della Danza. Grazie al nuovo accordo tra la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e Palazzo Garampi, Rimini sarà il Comune italiano che ospiterà e vedrà la realizzazione del Centro Federale della Danza Sportiva, la ‘grande casa’ della danza, un punto di riferimento fondamentale per gli atleti e gli appassionati di ballo. Laura Lunetta

Un tempio della danza

L’impianto scelto è l’RDS Stadium, dove, mediante un finanziamento statale di 4 milioni di euro a fondo perduto, dovranno essere realizzati degli interventi per la riqualificazione energetica del palazzetto e per la ristrutturazione degli spazi. Da una parte l’arena “on the floor” per le danze di coppia, e, dall’altra parte, la zona cosiddetta “on stage”, dedicata alle discipline artistiche. Un vero e proprio “tempio del ballo” capace di attirare gente e turisti.

I numeri

Per fare qualche numero, i Campionati italiani che si svolti a Rimini dal 2008 al 2021 all’interno del padiglione fieristico hanno portato dalle 120 alle 150 mila presenze per edizione. Oggi, con l’accordo tra il Comune e la FIDS, tutto questo diventa più strutturato, in un’ottica che va al di là del singolo appuntamento e ‘abbraccia’ eventi per tutto l’anno.

Le parole di Laura Lunetta, presidente FIDS

“Con l’ottima proposta del sindaco Jamil Sadegolvaad, resa possibile dall’intuizione delle due persone che hanno creato i campionati in fiera a Rimini ovvero l’ex presidente FIDS Ferruccio Galvagno e l’ex vice sindaco di Rimini Maurizio Melucci, è stata posata la prima pietra di un iter che porterà alla realizzazione di un sogno”, è il commento di Laura Lunetta, Presidente della Federazione Danza Sportiva.

L’intervento del sindaco di Rimini

“Parliamo di un centro che sarà strategico sia per il mondo sportivo riminese, che si fregia di un altro traguardo, sia a livello d’immagine, trattandosi di una disciplina che fa parte del cuore e della storia del nostro territorio e della Romagna – dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. A questo si aggiunge un altro parametro, quello legato all’indotto turistico che le manifestazioni che ruotano attorno alla danza sportiva sono in grado di richiamare. Con l’accordo che presentiamo superiamo e oltrepassiamo il concetto del singolo evento, rendendo il binomio danza-città di Rimini ancora più strutturale e continuativo. Rimini e la Romagna saranno l’hub di una serie di attività già consolidate ma anche satellite – articolate tra Riccione e Cervia – che trasformeranno la nostra terra nella Dance Valley, nella Capitale della Danza in Italia. Per il nostro turismo ci attendono risultati straordinari e, in qualità di sindaco e di Presidente di VisitRomagna, non posso che essere contento di questa nuova sfida. Sarà anche un volano di crescita per l’RDS Stadium, fresco del successo di pubblico ottenuto con la data zero del tuor mondiale di Zucchero: con una buona armonizzazione tra le attività della Federazione e il tradizionale cartellone di concerti, si potrà far vivere il ‘palco’ del palazzetto per quasi 365 giorni all’anno, senza interruzione”.

