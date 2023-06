Rifiuti, Gualtieri: “Il termovalorizzatore di Roma sarà il più avanzato del mondo”

Il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto ai microfoni di Tgcom24 intervistato dal direttore Paolo Liguori. Nella lunga intervista ha affrontato diversi temi come il nuovo, e avanzato, termovalorizzatore che avrà la Capitale, il trasporto pubblico, le polemiche sul Pride e sui fondi attesi da Pnrr e Giubileo.

Sul termovalorizzatore

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato la realizzazione del termovalorizzatore con il bando di gara che, plausibilmente, uscirà entro agosto: “Ho ricevuto la relazione della commissione dei tecnici sul progetto del termovalorizzatore presentato, che è positiva perché dice che dal punto di vista tecnologico sarà all’avanguardia, forse il più avanzato del mondo. Stiamo lavorando per pubblicare la gara che, come previsto, vogliamo far uscire entro agosto”.

Sul fronte raccolta dei rifiuti, Gualtieri non ha nascosto il peggioramento della situazione che si è verificato negli ultimi giorni: “In questi giorni ci sono state situazioni di peggioramento anche per una maggiore presenza di turisti, ma stiamo lavorando con l’azienda per capire il perché: una prima risposta è legata alla manutenzione dei mezzi. Dove c’è la modernizzazione della catena, il cambiamento produce criticità. Dunque, in questi giorni c’è stato un peggioramento, ma all’interno di un ciclo, in un trend di miglioramento. Siamo consapevoli che c’è tantissimo da fare e sogno il giorno, tra qualche anno, in cui il tema rifiuti sarà risolto”.

Su taxi e tramvia Termini-Vaticano

Quello del trasporto pubblico, di linea e non, è un altro problema che si abbatte su cittadini e turisti che affollano le strade della Capitale. Per il sindaco Gualtieri i taxi “mediamente ci sono e, riprendendo da Milano l’ordinanza che rende possibile di rimettere in circolazione la vettura a fine turno con un altro autista, si cerca di colmare, per momenti e luoghi, il gap che si genera tra domanda-offerta. D’altronde, Roma ha lo stesso circolo vizioso delle grandi città con traffico cittadino, nel quale restano intrappolati gli stessi tassisti”.

L’inquilino del Campidoglio ha però anche annunciato la gara per la realizzazione della tramvia Termini-Piazza Venezia-Vaticano: “Ma finalmente ci sono la gara della tranvia Termini-Piazza Venezia-Vaticano, le altre stazioni della metropolitana C; in tutto 11 tranvie e al contempo il potenziamento degli autobus. Capisco le proteste dei cittadini, ma ad esempio i cantieri notturni hanno permesso di sistemare il 20% delle strade primarie, circa 800 km per arrivare al 100% nel 2026”.

I rallentamenti sulla Metro B

Per quanto riguarda i lunghi tempi d’attesa che affliggono la Metro B di Roma, il sindaco Gualtieri ha voluto spiegare i motivi: “Abbiamo ereditato un sistema del trasporto pubblico al collasso, nessun treno della Metro B aveva la revisione e ci vogliono cinque mesi a treno per rifare la revisione scaduta. La minaccia era di fermarli proprio, abbiamo fatto una negoziazione. Nessuno poi aveva mai cambiato i binari della Metro A”.

Le polemiche sul Pride

Roberto Guatieri ha voluto stroncare sul nascere le polemiche sul Pride di Roma, annunciando la sua partecipazione all’evento: “Io ci sarò con grande gioia, vorrei che queste assurde polemiche non la facciano venir meno, perché sarà una manifestazione gioiosa e combattiva”.

Poi sul tema dei diritti: “C’è un tema di riconoscere i diritti a tutti e su questo in Italia stiamo qualche passo indietro, come diciamo con altri sindaci. Noi pensiamo che sia necessario il matrimonio egualitario, la possibilità di adottare”.

Investire i soldi del Pnrr

Il primo cittadino della Capitale ha concluso parlando dei fondi del Pnrr e dell’importanza che rivestono per far ripartire l’economia del Paese: ” La spinta che è stata data può essere una capacità di crescita strutturale se adesso si mettono a terra i soldi del Pnrr, del Giubileo e di fanno le riforme. A quel punto l’Italia svolta, ha svoltato per sempre. E’ un’opportunità unica, non possiamo sbagliarla”.

Roma – conclude Gualtieri – “sta facendo la sua parte non solo perché la città sia più efficiente, ma per il Paese. E’ una sfida gigantesca, invito tutti a non fare le polemiche come ‘ci hanno dato troppi soldi in Europa’. Bisogna mettersi pancia a terra e non sprecare questa occasione unica”.

