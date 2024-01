Ricordate Serena Marchese? Ora anche la Celentano faticherebbe a riconoscerla: cos’ha combinato

Dopo l’esperienza di Amici in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto la ballerina Serena Marchese. Andiamo a scoprire di cosa si sta occupando attualmente

Amici è il programma televisivo che da un’opportunità ai giovani di rendere la propria passione un lavoro. Tanti sono quelli che hanno ottenuto un successo strepitoso e possiamo citare Alessandra Amoroso, Elodie, Emma Marrone, Anbeta Toromani, Giulia Stabile e tanti altri ancora.

L’anno scorso non è passata inosservata Isabel Kinnear, una ballerina proveniente dall’Australia, che ha ricevuto tantissimi complimenti fino ad ottenere tante collaborazioni con personaggi del mondo della danza di spicco. Come se non bastasse attualmente fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent show che l’ha resa popolare.

Isobel era un’allieva di Alessandra Celentano, nota per essere la maestra più severa ed esigente. La maggior parte dei telespettatori è concorde nel dire che ha sempre visto del buon potenziale in coloro che ha deciso di seguire nella sala prove. Tuttavia qualcuno sostiene che dovrebbe ammorbidirsi quando dà dei giudizi agli altri. È il caso di Nicholas Borgogni che durante un compito ha versato lacrime.

Maria De Filippi la prende in giro per le espressioni facciali che fa quando vede ballerini alle prese con le coreografie. Quando si esibiscono i suoi ha uno sguardo estasiato. Sicuramente con quegli occhi avrà assistito alle performance dell’ex ballerina Serena Marchese. Molti la ricorderanno non solo per le doti artistiche, ma anche per l’educazione e la voglia di migliorarsi. Ma dopo Amici di cosa si starà occupando? Ecco la risposta tanto attesa.

Serena Marchese si dedica ancora alla danza?

Serena Marchese era una delle allieve della Celentano, la quale elogiava il suo talento al punto tale da volerla a tutti i costi nella scuola. La sua bravura non è passata inosservata e di conseguenza sia a lei che ad Alessandro Cavallo è stata data una grande opportunità.

Il vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma, Valerio Longo, ha dato ai due la possibilità di esibirsi sul palcoscenico dell’Astor (progetto con musica dal vivo) a partire dal 29 luglio 2021. Da allora è passato del tempo, ma si dedica sempre alla danza.

Un sogno diventato realtà

Nel curriculum di Serena si possono menzionare gli spettacoli Mi ritorni in mente e La bella addormentata nel Teatro Bellini di Catania. Poi subito dopo è stato il turno di Amici.

Dal 2021 fa parte della compagnia del Balletto di Roma. Sicuramente è stata una grande soddisfazione per lei dico dato che ha realizzato il sogno di far parte di una compagnia di ballo di un certo spessore.