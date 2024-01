Matteo Branciamore, dopo I Cesaroni ha ammesso la triste dipendenza: doveva farlo tutti i giorni

Matteo Branciamore, dopo la fine de I Cesaroni, ha ammesso della sua triste dipendenza. Che cosa doveva fare tutti i giorni.

Il successo, inevitabilmente e inesorabilmente, ti cambia. E se è fortissimo e repentino questo rischio è altissimo. E lo è, a onor del vero, ancora di più, e in maniera assolutamente esponenziale, se sei giovanissimo e alle prime armi. Lo sa bene Matteo Branciamore che si è fatto conoscere, ormai moltissimi anni fa, grazie alla serie di Canale 5 I Cesaroni.

Di certo il suo Marco, il romantico della serie, pazzo della sua Eva ma non indenne dal fascino femminile di altre donne anche più grandi di lui, e con il sogno di vivere di musica ha fatto centro nel cuore dei numerosi telespettatori e soprattutto di tante sue coetanee che ai tempi riempivano i diari e le loro camere di sue foto e poster.

Lo contattavano sui Social, in particolare su Facebook, e lui non solo era lusingato dai loro tanti messaggi, ma a quanto pare gli rispondeva pure. Ora possiamo rivedere tutte le numerose stagioni della serie su Netflix. Ciò, a quanto pare, ha reso molto felici non solo le fan di Matteo ma anche della fiction che potrebbe tornare prossimamente sulle Reti Mediaset con nuovi episodi.

Matteo Branciamore e la rivelazione della sua dipendenza

A non negarlo è stato lo stesso Claudio Amendola che ha interpretato il personaggio del mitico Giulio Cesaroni, nonché padre di Marco, Rudy e del piccolo di casa Mimmo, che ha il volto di Federico Russo, oggi lanciatissimo sia come attore per il Grande che Piccolo Schermo. Quando è intervenuto di recente in veste di ospite a Verissimo, Amendola non ha infatti negato della possibilità di una bella reunion.

E così anche gli altri attori che hanno lavorato per la serie sono tornati a essere chiacchierati dal grande pubblico, compreso Branciamore che nella vita svolge la mansione di musicista oltre a quella di attore e di regista e che in passato aveva rivelato di una sua particolare dipendenza. Lo doveva fare ogni giorno.

Che cosa doveva fare ogni giorno

In poche parole era malato di ses**o. Lo ha confessato lui nel 2012. ” Il ses**o era il mio pane quotidiano ma a un certo punto non lo gestivo più e mi era sfuggito di mano. Non lo fermavo più. Non era una situazione sana“, queste le sua parole che hanno lasciato il classico amaro ai più. Tuttavia oggi lui ha perso questa dipendenza.

Sta bene ed è sereno. Inoltre è felicemente fidanzato ma non ama molto parlare della sua vita privata che sempre tale per lui dovrebbe rimanere. Ultimamente lo abbiamo ammirato al Festival del Cinema di Venezia per la presentazione del film di Sergio Castellitto ” Enea” dove figura anche la splendida Benedetta Porcaroli.