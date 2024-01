Ilary Blasi, il suo ristorante romano preferito è coloratissimo e molto amato: non immaginerai mai qual è

Ilary Blasi, sai quale è il suo ristorante romano del cuore? Super colorato e molto amato. Fuori il nome!

Nonostante possieda una fisicità al top la conduttrice romana, tra le più amate in assoluto dagli italiani, si professa un’amante della buona cucina. Segue tuttavia una dieta sana, varia, bilanciata ed equilibrata nella quale non fa mai e poi mai mancare frutta e verdura fresca di stagione. Non esagera con i carboidrati anche se assolutamente non li elimina.

Non eccede con le porzioni di pasta e soprattutto con i condimenti. Ama sia il pesce che la carne alla griglia e il suo piatto preferito in assoluto è il piccione arrosto, come ha raccontato tante volte sui Social. Tende a mantenersi costantemente idratata, bevendo i 2 canonici litri di acqua al giorno e dice no alle bibite gassate e zuccherine.

E poi è una grande sportiva, nonché amante del movimento e della palestra. Ciò la aiuta a scaricare le tossine e lo stress, oltre che a mantenersi in forma. Fatto sta che quando vuole staccare la spina e trascorrere dei momenti speciali in compagnia dei suoi parenti e amici più cari prenota un buon pasto al ristorante.

Ilary Blasi, quale è il suo ristorante romano preferito

Lei ama moltissimo gustare i piatti tipici romani nelle varie trattorie che possiamo trovare nella Capitale, così come delle squisite pizze. Ed è proprio durante una cena fuori che ha presentato, ormai mesi fa, ufficialmente alle persone a lei care il suo Bastian Muller. I due non si nascondono più e nel corso dell’estate ci hanno fatto sognare con le loro romantiche vacanze in giro per il mondo.

Tornata a Roma però, Ilary si è dedicata nuovamente al relax vivendo da turista la sua città. E così tra una passeggiata e l’altra ha fatto visita a tanti locali romani. E pare che abbia trovato il suo preferito. Ce ne ha parlato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ha gustato anche un golosissimo dolce a base di cioccolato. Fuori il nome!

Si trova dietro al Quirinale

Parliamo di Rinaldi al Quirinale che è sito esattamente dietro al Quirinale. Qui, grazie anche alla sua ragguardevole capienza, è possibile anche per personaggi in vista come la Blasi oltre che per tanti politici trascorrere del tempo in relax sia a pranzo sia a cena. Il ristorante è famoso per la sua grande proposta culinaria e per il suo dolce che anche la showgirl ha gustato con piacere.

Si tratta di un pezzo bello grosso di cioccolato, spaccato al momento. E lei ha voluto immortalarlo per prendere per la gola pure i suoi numerosi followers. Ha anche posato con i proprietari per uno scatto dove è apparsa in un look casual molto intrigante per via di uno spacco vertiginoso.