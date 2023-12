“Sta malissimo da mesi”: Iva Zanicchi in lacrime | Il 2023 è stato una vera tragedia

Iva Zanicchi non può più nasconderlo. Tra le lacrime dirà addio al funesto 2023. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo nella vita della cantante

Tutti sono concordi nel dire che Iva Zanicchi sia una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana. Voglio amarti, Testarda io, Non pensare a me, Zingara, Come ti vorrei, Un uomo senza tempo e tante altre canzoni si possono leggere nel suo strepitoso curriculum.

È stata presente nel piccolo schermo dal 22 novembre fino all’altro giorno grazie a Io canto generation in qualità di caposquadra con Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. I giudici sono stati Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola che si sono emozionati ascoltando le canzoni proposte dai giovani talenti.

Il programma dedito alla musica è terminato con la vittoria della giovane Marta Viola, membro della squadra della Caretta. Iva Zanicchi ha avuto la possibilità di esibirsi e, come sempre, ha raccolto tanti consensi. Brillante e carismatica, in realtà dietro al suo sorriso si nascondono momenti di profonda tristezza.

I fan sanno bene a cosa è dovuto questo suo stato d’animo. Proprio lei ha dato la conferma durante l’intervista rilasciata per il periodico Nuovo TV. Ha riferito che non sta passando un periodo sereno per via delle condizioni di salute di una persona a lei molto cara. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Iva Zanicchi non riesce a trattenere le lacrime

La persona in questione non è altro che il produttore musicale 73enne Fausto Pinna, ovvero il compagno di vita di Iva Zanicchi. I due si sono conosciuti nel 1987 ed è stato amore a prima vista. Non sono mai convolati a nozze, eppure da allora sono del tutto inseparabili.

Lui non è presente sui social, quindi se si hanno delle informazioni sul suo conto è solo per merito della cantante. Qualcuno lo ricorderà degli scatti che la Zanicchi ha pubblicato quest’anno nel giorno di San Valentino. Purtroppo adesso la coppia sta vivendo la quotidianità con il cuore colmo di angoscia.

“Fausto non sta bene da mesi”

Durante una puntata di Verissimo Iva Zanicchi ha parlato a cuore aperto della malattia che sta devastando il suo compagno. Andando nello specifico, in seguito a dei controlli cardiologici è stata confermata l’esistenza di un tumore ai polmoni.

A Il Messaggero ha riferito testuali parole: “I medici sono pessimisti perché il tumore contro cui sta combattendo non è operabile. Malgrado questo, sono certa che lui ce la farà anche questa volta perché è uno che non demorde...insieme lotteremo e vinceremo ancora“. Ciò dimostra che non perde mai la grinta che da sempre la caratterizza.