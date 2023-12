Francesco Totti, che regali di Natale ha fatto ai figli di Noemi: Ilary sarà furiosa

Secondo un noto sito di notizie dell’ultimo momento, pare che Ilary Blasi sia furiosa con l’ex marito Francesco Totti. Nella faccenda è coinvolta Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi da tempo ormai stanno vivendo la loro relazione alla luce del sole. Hanno deciso di uscire allo scoperto durante la festa del compleanno di lui dove si sono baciati davanti a tutti gli invitati, compresi i figli dell’ex capitano della Roma. All’inizio la sua compagna di vita era stata etichettata come il terzo incomodo, ma le cose sono state chiarite fin dal principio.

Ilary Blasi, invece, ha accolto nella sua vita l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Loro hanno voluto condividere delle storie di Instagram per confermare la love story e i fan non potevano chiedere di meglio. D’altronde da quando l’amore ha nuovamente bussato la sua porta è diventata ancora più bella.

Non a caso durante le diciottesimo compleanno del primogenito Christian gli occhi dei presenti erano puntati su di lei e il merito è stato anche del formidabile outfit che ha esibito. Non è chiaro se tornerà la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei famosi, dunque chi la segue da sempre non vede l’ora di ricevere degli aggiornamenti.

In queste ore qualcuno insinua che da ridire sull’ex marito per via dei regali di Natale fatti alle figlie di Noemi Bocchi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Ilary Blasi furiosa per un gesto dell’ex marito

Ilary Blasi ha deciso di parlare apertamente della sua relazione ormai archiviata durante un servizio che è stato poi divulgato su Netflix. Alcune sue esternazioni hanno lasciato letteralmente a bocca aperta. Fatto sta che tantissimi italiani non si sono persi neanche una parola della sua intervista.

Francesco Totti ha prontamente replicato, però ora la faccenda sembra essere finita nel dimenticatoio per dare priorità alle feste di Natale. Secondo il portale Normanna News ci sarebbe un regalo che potrebbe mandare su tutte le furie la conduttrice.

Un regalo a dir poco costoso

In poche parole Francesco Totti con Noemi Bocchi hanno deciso di preparare le valigie e partire con i rispettivi figli. Cristian e Chanel stanno trascorrendo questi giorni con il padre e la compagna. Quest’ultima ha deciso di portare con sé la sua prole.

Ovviamente sotto l’albero di Natale i regali non sono mancati. Quello che ha fatto più discutere è stato dato alla figlia di lei, Sofia Caucci. Dopo aver fatto i salti di gioia, non ha esitato a mostrare ai follower cosa ha ricevuto. Si tratta di una borsa Prada, un modello Cleo in raso con cristalli, dal prezzo 3.400 euro.