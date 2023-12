Anna Moroni, l’abbacchio lo mangia unicamente in questo ristorante di Roma: “Solo qui si gode mangiandolo

Come sempre Anna Moroni condivide delle ricette semplici e gustose. Stavolta ha proposto quella dell’abbacchio, ma di un ristorante che frequenta con piacere. Ecco dove si può mangiare uno dei migliori

“L’abbacchio è un agnello giovane, lattante o slattato da poco, destinato al macello”, ecco la definizione che si può leggere su Wikipedia. Procedendo nella lettura, si nota che non tutti concordano sull’origine del termine. Qualcuno avvalora la tesi che risale a quello latino ovis che sta a significare pecora. Altri sostengono che indica l’agnello non ha ancora svezzato e infine altri fanno riferimento al verbo abbacchiare tuttora utilizzato nel dialetto romanesco.

In passato gli agnelli erano destinati a essere sacrificati durante le cerimonie religiose e alla mensa dei giudei perché considerata carne di basso livello. Attualmente rientra nella tradizione culinaria del Lazio, dell’Abruzzo e della Sardegna. L’abbacchio è un piatto che si propone a tavola sia a Pasqua che a Natale.

Ci sono svariate ricette sul web e ciò conferma che c’è l’imbarazzo della scelta. Abbiamo l’abbacchio alla cacciatora, alla romana e le costolette di abbacchio a scottadito. Chi ha avuto modo di gustare queste prelibatezze non può più farne a meno.

Lo sa bene anche Anna Moroni, la cuoca che per anni ha affiancato Antonella Clerici ne La prova del cuoco. Aveva una rubrica di alcuni minuti in cui offriva lezioni di cucina. In queste ore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui mangia estasiata l’abbacchio nel suo ristorante preferito. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Anna Moroni non può fare a meno dell’abbacchio

Su Instagram Anna Moroni è attiva, in quanto propone delle ricette tali da far leccare i baffi. Inoltre, quando ha lasciato il programma televisivo dedito alla cucina di Rai 1, con la Clerici ha pubblicato libri di cucina che hanno riscosso successo. Il fatto che riceveva tanti like è una chiara dimostrazione nell’affetto che i follower hanno per lei.

Stavolta non si è mostrata ai fornelli, bensì a tavola di un ristorante in cui ha chiesto il suo piatto preferito, appunto l’abbacchio. Il locale si trova nel cuore della città romana e ha un menù accessibile a tutti.

Una trattoria che accontenta tutti

Il ristorante in questione è la Trattoria da Enzo al 29 e si trova a via dei Vascellari 29 a Roma. Ci sono anche tavoli all’aperto e si servono i classici piatti romani come i carciofi fritti. Non si accettano prenotazioni ed è un luogo che accontenta anche i vegetariani.

È possibile anche leggere delle recensioni positive sul servizio, sulla qualità/prezzo, sulla cucina e sull’atmosfera. Cacio e pepe, amatriciana, carbonara e abbacchio sono i cavalli di battaglia.