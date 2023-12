Incidente a Mediaset: “Si è rotto la mano” | Volto noto ha una crisi di nervi e spacca tutto

In un noto reality della Mediaset è accaduto qualcosa di imprevedibile. Un concorrente si è fatto male nel cuore della notte. Qualcuno sicuramente già ha capito di chi si sta parlando

Il programma televisivo in questione è il Grande Fratello. Anche l’edizione attuale del reality condotto da Alfonso Signorini sta riscuotendo successo e il merito è sicuramente dei concorrenti che si stanno mettendo in gioco. Per il momento gli occhi sono puntati su Greta Rossetti, la quale ha chiesto di non parlare più di lei e Mirko Brunetti perché è ormai un capitolo chiuso.

Poi da poco si è messo in gioco Marco Maddaloni che sta dando del filo da torcere a tutti con la sua schiettezza. Ha commosso i telespettatori quando ha potuto riabbracciare i tre figli con la moglie durante l’ultima diretta. Secondo la massa potrebbe addirittura arrivare in finale in puntata di piedi.

È stato lui che nelle ultime ore ha creato delle dinamiche che non sono passate inosservate né all’interno della casa né dall’esterno, in quanto nella faccenda è coinvolta Beatrice Luzzi. I due stavano conversando qualche ora prima della vigilia di Natale e hanno parlato di un loro compagno d’avventura.

Sicuramente è uno di quelli più chiacchierati per via del suo carattere esuberante e per essere attratto dalle donne più belle della casa. Non a caso ha speso delle parole per Perla Vatiero in presenza di Mirko.

Grande Fratello, il gesto inaspettato fa calare il gelo nella casa

Lui è Giuseppe Garibaldi. Ha fin dall’inizio incuriosito soprattutto per il nome che ricorda l’eroe dei due mondi. Per non parlare del suo carisma ed è fatto che si sia avvicinato a Beatrice nonostante le varie critiche fatte dagli altri concorrenti. Purtroppo anche il conduttore lo ha ripreso perché mentre approfondiva la conoscenza della donna ha ammesso di avere un debole per Samira Lui.

Di recente ne ha combinata un’altra e sicuramente l’argomento si affronterà nella prossima diretta del reality più longevo di canale 5. Ecco cosa è successo a distanza di poche ore dalla vigilia di Natale.

“Non può manovrarci come fa con gli altri”

Tutto a un inizio quando Marco ha espresso un suo parere su Garibaldi a Beatrice: “Lui è il vero giocatore…Muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te siamo esterni a questo…Non può manovrarci come fa con gli altri”.

Lei ha riportato testuali parole al diretto interessato che ha reagito male al punto tale da dare un pugno al muro. Fiordaliso è intervenuta sostenendo che non ci sono dei burattinai nel gruppo, quindi è stata detta una cosa prova di fondamento.