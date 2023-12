Giorgia Meloni, dove è stata beccata insieme ad Andrea Giambruno: altro che rottura di rapporti

Mossa a sorpresa per Giorgia Meloni: la Premier è stata beccata in flagrante con l’ex compagno Andrea Giambruno.

Uno degli argomenti che più ha tenuto banco nel 2023 è certamente lo scandalo, sollevato da “Striscia la notizia”, che ha travolto il giornalista Andrea Giambruno e, di riflesso, anche la Presidente del Consiglio.

Il TG satirico di Antonio Ricci ha conservato per mesi dei fuorionda compromettenti in cui l’anchorman di “Diario del giorno” si lasciava andare a considerazioni lascive con giovani colleghe, e il clamore sollevato dalle clip ha sortito esiti prevedibili.

In primis, la rottura via social tra Meloni e Giambruno: la Premier ha infatti comunicato agli italiani la sua separazione dal giornalista con un comunicato secco ma tutto sommato affettuoso. In secondo luogo, i vertici di Mediaset hanno sollevato il giornalista dal suo incarico, relegandolo dietro le quinte del programma.

Sin dallo scoppio del caso, Andrea Giambruno ha mantenuto un basso profilo, e si è occupato della figlia Ginevra senza prestare il fianco a interviste pruriginose o a scoop compromettenti. E, nonostante l’amore con Giorgia Meloni sia presumibilmente giunto al capolinea, la First Lady e l’ex First Gentleman avrebbero deciso di trascorrere assieme le festività natalizie per il benessere della bimba: ecco cosa sappiamo.

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni di nuovo insieme dopo lo scandalo

A pochi giorni dalla ricorrenza del Natale, Andrea Giambruno ha manifestato il suo sostegno imperituro all’ex compagna presenziando alla festa di Atreju 2024, storico appuntamento celebrativo di Fratelli d’Italia.

I due genitori hanno inoltre partecipato, seppur separatamente, alla recita scolastica della pargola, e il quotidiano “La Repubblica” ha commentato: “I contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati. (…) I due sono stati visti in più occasioni di nuovo insieme, in buoni rapporti per la figlia Ginevra“. E non è tutto: la Premier e il giornalista avrebbero optato per un Natale sotto lo stesso tetto. Nella fattispecie, nella residenza milanese dei genitori di Andrea Giambruno, dove avrebbero festeggiato la ricorrenza al riparo dalle telecamere e da occhi indiscreti. Giorgia Meloni avrebbe pernottato in un hotel la notte della Vigilia, e nel pomeriggio del 25 dicembre sarebbe rientrata a Roma con la piccola Ginevra. Sebbene l’ipotesi di un ritorno di fiamma appaia quantomeno remota, il clima distensivo tra i due sembra suggerire che entrambi abbiano finalmente razionalizzato le ragioni e i retroscena della rottura.

Il futuro di Andrea Giambruno

Secondo alcuni rumors, il giornalista avrebbe in mente un ritorno in grande stile sulle reti del Biscione.

Egli mirerebbe infatti alla conduzione del Tg4 delle 19.00 ma, in alternativa, sarebbe pronto ad accontentarsi anche del ruolo di mezzobusto a Studio Aperto. Non resta che scoprire l’esito delle presunte trattative nelle settimane a venire…