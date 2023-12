Francesco Totti, altro che Noemi Bocchi: il suo cuore è suo da tempo e ormai tutti lo hanno capito

Francesco Totti, altro che la bella Noemi Bocchi! Nel suo cuore da tempo c’è altro.

Nonostante sia passato un anno e più dalla fine del matrimonio dell‘ex Capitano della Roma con la bellissima Ilary Blasi fa ancora ampiamente parlare di se non solo nel nostro Paese. Del resto con l’uscita del docu- film su Netflix Unica dove la showgirl si è tolta non pochi sassolini da scarpa, era normale che si alzasse un nuovo polverone.

Lei è stata anche dalla grande amica Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, per parlarne. E anche in quel caso la sua intervista è stata seguitissima oltre che super commentata sui Social dove alcuni momenti sono stati prontamente condivisi dai fan. Quei fan che oggi sono però felici di rivederla serena e felice.

Il merito è indubbiamente dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller con il quale lei fa coppia fissa da mesi e mesi. I due non si nascondono più e alcuni loro scatti delle loro vacanze al mare e in montagna nel corso dell’estate 2023 hanno fatto sognare ad occhi aperti i più. Inoltre lui va pure molto d’accordo con i figli di lei.

Francesco Totti, altro che Noemi Bocchi, il suo cuore è da tempo di un altro

Lo stesso possiamo dire della splendida Noemi Bocchi che è da tempo la nuova compagna di Francesco Totti. La coppia ha preso una casa in affitto nella Capitale ma pare che lui ne stia cercando un’altra più vicina alla famosa villa all’Eur dove vivono tuttora le sue creature con la loro tanto celebre mamma.

Una mamma che ora è pure contenta di essere stata confermata al timone della prossima edizione dell’ Isola dei Famosi. E il suo celebre ex che fa? Ha deciso di non tenersi più dentro nulla e così è uscito allo scoperto, sconvolgendo in men che non si dica i più. Altro che Noemi, nel suo cuore da sempre c’è ben altro!

Chi è il suo amore da sempre

In realtà con la sua lei le cose vanno benone, sebbene di tanto in tanto si parli di crisi. Tuttavia sono soltanto voci. E lui non gli presta la minima importanza. Lei, dal canto suo, non ama apparire e non è affatto interessata alla ribalta e al mondo dello spettacolo. Tra l’altro pare che condivida con il compagno il suo immenso amore per lo sport.

In particolare andrebbe pazza come lui per il padel. Tra l’altro questa è un’attività sportiva molto amata da tanti vip tra cui la mitica Maria De Filippi. In questa maniera non solo si divertono moltissimo ma si mantengono pure in forma. E i tornei di esso vanno sempre più di moda a dimostrazione di quanto sia ormai diventato popolare ovunque.