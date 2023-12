Maria De Filippi lo chiama al telefono: sei interessato? Proposta gigantesca per Uomini e Donne

Maria De Filippi gli telefona e gli chiede se è interessato. Proposta pazzesca per Uomini e Donne.

La Regina delle Reti Mediaset colpisce ancora. Diciamo che ora ha in serbo un colpo che ha del clamoroso per il suo famoso, amato e nel contempo super chiacchierato dating show. Di certo pure quest’anno è un successone. I colpi di scena in studio non mancano mai, così come le forti discussioni. Diciamo pure che volano stracci a gogo.

Solitamente ad accendere la miccia in tale direzione è Tina Cipollari, storica opinionista del programma. A tenere banco sempre più è il mitico Trono Over ma ora la divisione tra di esso e quello classico non è più così netta come in passato. Non per nulla da diverse settimane ormai è salita sul trono Ida Platano, storica dama del fitto parterre.

La parrucchiera ha concluso da poco la sua liason con il cavaliere Alessandro Vicinanza che è tornato a sua volta in studio per trovare l’amore. Fatto sta che si è dato da fare fin da subito per conoscere nuove dame. Ad attirare la sua attenzione è stata la bellissima Roberta Di Padua che alla fine si è stancata dei suoi continui tira e molla.

Maria De Filippi, proposta gigantesca per Uomini e Donne

In studio la bella Ida ha ritrovato anche il suo caro amico Armando Incarnato che è in qualche maniera pure il suo consigliere. Fatto sta che ora si parla già di nuovi tronisti e quindi l’attenzione dei tanti telespettatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, è molto alta pure in quella direzione.

Nascono i primi rumors e dopo che la splendida Francesca Sorrentino è tornata per l’ennesima volta con il suo Manuel, per lei è chiaramente sfumata la possibilità di diventare tronista. Tuttavia pare che Maria De Filippi abbia proposto a un altro protagonista della scorsa edizione di Temptation Island di salire sul trono. La proposta che gli ha fatto al telefono.

Mirko Brunetti è pronto, ma non solo lui

A quanto pare a riceverla sarebbe stato Mirko Brunetti che di recente abbiamo pure ammirato al Grande Fratello. Nella Casa Più Spiata d’Italia attualmente ci stanno ancora le sue celebri ex, ovvero Perla e Greta che tutto sommato vanno pure d’accordo. Intervistato da Chi il ragazzo ha fatto sapere che sarebbe davvero interessato al trono.

E ora è arrivata pure una forte indiscrezione che sconvolgerà i cuori dei più. Secondo Amedeo Venza potrebbero affiancarlo come troniste niente meno che proprio Greta e Perla, chiaramente se si concludesse in tempo la loro esperienza all’interno del padre di tutti i reality. Intanto i fan sono in fervida attesa per scoprire che cosa accadrà.