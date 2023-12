Francesca Sofia Novello senza pudore su Valentino Rossi: “Facevamo l’amore proprio lì” | Succedeva durante le gare

Francesca Sofia Novello ha parlato apertamente questo rapporto con Valentino Rossi soffermandosi su un piccolo dettaglio. Andiamo a scoprire cosa ha lasciato solo tutti a bocca aperta

La bellissima modella Francesca Sofia Novello si è lasciata intervistare volentieri da Diletta Leotta nel suo podcast Mamma dilettante. La conduttrice di Dazn ha deciso di realizzarlo per avere la possibilità di confrontarsi con donne che hanno esperienza in questioni di maternità.

Di recente è stato il turno della compagna di Valentino Rossi. Durante la piacevole chiacchierata sì è aperta 360° raccontando ogni minimo dettaglio del suo essere diventata inaspettatamente madre: “Non stavamo cercando un bambino, e non era neanche il momento più giusto: Valentino stava smettendo di correre, io avevo appena cambiato agenzia e avevo un sacco di progetti nuovi, tranne quello di diventare mamma…Ho pianto quattro giorni di seguito“.

Per fortuna l’arrivo di Giulia è stato ricco di gioia perché il destino ha voluto che tutto si incastrasse alle perfezione. Quando ha saputo di essere un dolce attesa aveva deciso di non dirlo subito perché Valentino Rossi doveva dedicarsi senza distrazioni a una competizione. Poi è accaduto l’imprevedibile: “Lui nel weekend aveva una gara…Nel momento in cui lui è nella ghiaia si dice ‘smetto di correre’. Lo ha scelto nello stesso momento in cui ho scoperto di essere incinta“.

Infine si è soffermata su un particolare della loro relazione nascondendo l’imbarazzo con una risata. In poche parole ha svelato dove si dedicavano del tempo tra una gara e l’altra.

Valentino Rossi e le connessioni inaspettate della compagna

La love story ha avuto inizio nel 2018 e da allora sono i due sono inseparabili. Pare che nel loro futuro ci siano dei progetti relativi alla famiglia.

Infatti la modella non ha nascosto un suo sogno nel cassetto: “Sicuramente (Giulia) avrà un fratello o una sorella. Io sono cresciuta come sorella. Ho avuto la fortuna di condividere, di dividere, non avere tutto per me: è una cosa che nella crescita fa la differenza, soprattutto in una situazione come quella di Giulietta, che è la principessa di casa”. Tuttavia una confessione inerente alle gare ha catturato l’attenzione.

“Un’area con camera da letto”

Senza esitazione ha svelato come vivevano la relazione agli albori nel pieno delle competizioni: “Dormivamo insieme tutte le sere. Magari non proprio il sabato prima della gara, però capitava che facevamo sesso durante il weekend di gara”.

E infine ha aggiunto: “Non è che lo facevamo nel box, non in moto, quello sì che sarebbe strano. I piloti hanno un’area per loro con una camera da letto”.