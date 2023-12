Perla Vatiero spara a zero su Ilary Blasi: “Poteva evitare di…” | In un nano secondo la catastrofe

Perla Vatiero è al centro delle polemiche per aver espresso un parere su Ilary Blasi. Andiamo a scoprire cosa ha detto sulla conduttrice de L’Isola dei famosi

Perla Vatiero è nota al pubblico per essersi messa in gioco a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Mirko Brunetti. I due sono andati via dal reality delle tentazioni separatamente e lui, nel giro di un mese, ha fatto un tatuaggio con la tentatrice Greta Rossetti. Lei, invece, ha troncato la frequentazione con Igor Zeetti.

Poi Mirko ha deciso di proporsi per entrare nella casa nell’attuale edizione del Grande Fratello e Alfonso Signorini lo ha accontentato. Inevitabilmente durante la sua permanenza nel reality ha nominato sia Perla che Greta. Quest’ultima è spesso intervenuta per chiedere ad Angelica Baraldi di stare lontano dal suo fidanzato.

A un certo punto Perla è entrata a far parte del cast e subito dopo anche Greta, ma ha voluto precisare che non si sarebbe intromessa tra loro perché era ed è tuttora palese la loro sintonia.

Adesso Mirko è uscito definitivamente dalla casa e le ragazze stanno portando avanti il loro percorso. L’altra sera Perla esternato un pensiero su Ilary Blasi al punto tale che la regia ha deciso di censurare. Ma cosa avrà detto di così tanto grave? Andiamo subito a scoprirlo.

Perla a ruota libera su Ilary Blasi

Perla si è sempre proposta come la classica ragazza della porta accanto. Genuinità e spontaneità, sono queste le caratteristiche molto apprezzate dal pubblico.

Qualche volta, però, pecca di ingenuità. Di recente, infatti, ha fatto calare il gelo all’interno della casa per una frase detta sul conto della bellissima conduttrice.

“Poteva evitare di fare quello che ha fatto”

Letizia Petris ha parlato del conduttore elogiando il suo italiano perfetto: “Non si capisce da dove venga. Ma quando è entrato qui in casa con noi si sentiva più a suo agio e allora sentivamo bene che è milanese. Così come Ilary Blasi ad esempio che si sente che è romana ed è anche la sua forza perché è molto spontaneo il suo accento”.

In un secondo momento alcuni concorrenti le hanno fatto i complimenti, così Perla ha espresso il suo parere: “È vero che è bella, ma poteva anche evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso perché…”. Non è riuscita a concludere il suo discorso perché c’è stata la censura. È ben risaputo che sia contro la chirurgia estetica e ne ha parlato anche in precedenza quando ha fatto riferimento a Greta.