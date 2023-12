Gf, il presepe fatto nella casa è davvero “agghiacciante”: tutti hanno notato lo stesso dettaglio

Su Instagram sta circolando un post che ritrae delle statuette del presepe del Grande Fratello. Dei dettagli non sono passati inosservati per un motivo preciso

I concorrenti del Grande Fratello creano delle dinamiche tali da spingere i telespettatori a stare incollati davanti al piccolo schermo 24 ore su 24. Nelle ultime ore, per esempio, c’è stato una lite tra Rosy Chin e Federico Massaro. Tutto sarebbe partito dal fatto che lei lo avrebbe bagnato senza volerlo mentre si stava preparando in bagno.

“Tu sei prepotente…Facciamo una cosa, stammi lontano. Ma pensa te se io devo essere presa in giro da un ragazzino”. Il diretto interessato ha prontamente replicato: “Ma chi ci credi di essere. Sono stato educato, gentile, ti ho dato il posto. Ti ho detto: ‘Non bagnarmi, svegliati'”.

Poi Beatrice Luzzi ha lasciato temporaneamente la casa per motivi personali. Solo in un secondo momento è emerso che il padre è stato operato, dunque la produzione le ha dato la possibilità di allontanarsi dalla casa per un breve periodo di tempo.

Greta Rossetti ha confermato per l’ennesima volta che ormai Mirko Brunetti fa parte del suo passato. Di recente, invece, si sta parlando di tutt’altro, ma sempre inerente al cast.

È polemica sul web per il presepe del Grande Fratello

In queste ore Perla Vatiero è stata censurata dalla regia per aver pronunciato una frase su Ilary Blasi. Si stava parlando della sua bellezza e lei a un certo punto ha menzionato implicitamente il ricorso alla chirurgia estetica. Qualcuno l’ha criticata mentre altri hanno semplicemente fatto notare che Perla in realtà ha sempre dichiarato di essere contro i ritocchi.

Questa faccenda è finita nel dimenticatoio anche perché su Instagram altro ha catturato l’attenzione. In pratica è stato condiviso un post, intitolato “Il presepe della casa regala sempre emozioni”, ed era inevitabile l’intervento degli utenti social. Andiamo a scoprire il motivo.

“Non si riconoscono i personaggi”

“Ma solo io trovo agghiaccianti queste statuette? Sembrano…degli Avatar fatti male”, “Talmente tante emozioni che non si riconoscono i personaggi”, “Orribili quest’anno, ma veramente terrificanti“ e tanti altri commenti si possono leggere nel post pubblicato di recente nella pagina Instagram mondodelreality.

Qualcuno ironizzando ha detto che la statuetta di Alfonso Signorini ricorda tanto il padre di Antonella Fiordaliso. Un altro utente social ha fatto notare che vicino a quella di Beatrice ce n’è una che ricorda molto Paolo Ruffini. Insomma…il presepe dell’attuale edizione del Grande Fratello non ha raccolto molti consensi.