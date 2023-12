“Mi schifava”: chi ha avuto da ridire sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni | Non c’è pace per la coppia

Un altro personaggio del mondo dello spettacolo italiano ha confessato di non essere tollerato da Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Andiamo a scoprire di chi si tratta e per quale motivo risulta essere antipatico al piccolo

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più note del mondo dello spettacolo italiano. Ha costruito un impero digitale economico puntando solo sulle sue forze mentre lui è un affermato cantante e ultimamente si sta cimentando nella conduzione e nel ruolo di giudice a X Factor.

Purtroppo non stanno passando un bel periodo per colpa di ciò che sta accadendo a Chiara Ferragni. In poche parole lei e la Balocco risultano essere responsabili di aver spinto i consumatori a credere di contribuire a una donazione per l’ospedale di Torino acquistando un pandoro sponsorizzato dall’influencer nel 2002.

Oltre al pandoro Pink Christmas, è stato aperto un’inchiesta anche sull’operazione di beneficenza delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi. Le scuse non sono tardate ad arrivare dalla Ferragni, la quale sa che può contare sul marito.

Di recente hanno catturato l’attenzione indirettamente attraverso un’intervista fatta da qualche ora a un personaggio pubblico amatissimo. Quest’ultimo ha detto che Leone non lo tollera affato. Lui è un comico famosissimo.

Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni non lo sopporta per niente

Lui è Pasquale Petrolo, ma tutti lo conoscono con uno pseudonimo. Oltre a essere attore, e anche un comico, musicista, conduttore e doppiatore. Ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, tra cui Stracult, Bla Bla Bla, Cocktail d’amore, Serata per voi. Per il cinema ha lavorato nel cast dei film Nessuno mi può giudicare, Colpo di fulmine, Un colpo di fortuna, La grande bellezza, Attenti al gorilla, Gli idoli delle donne, Tutti per Uma.

Lui non è altro che l’amatissimo comico Lillo. Si è aperto a 360 gradi ai microfoni de Il Messaggero e ha menzionato anche Leone, il figlio di una delle coppie più note del mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire per quale motivo lo ha menzionato.

“Lui era fan di Ironman”

Ha raccontato che fin da piccolo desiderava essere un supereroe. Purtroppo la famiglia non aveva i soldi per comprare un costume, ma è stato ugualmente accontentato: “Mia madre inventò un completo da supereroe a caso, con la calzamaglia e il mantello…mi vergognavo fortissimamente”.

Poi ha parlato dell’incontro Leone, il quale non ha nascosto la sua antipatia per un motivo preciso : “Io mi sono divertito, lui però era fan di Ironman, un po’ mi schifava”. Per fortuna non tutti la pensano allo stesso modo e anche per questo motivo Lillo e ottenuto ulteriori popolarità dopo aver proposto Posaman in Lol – Chi ride è fuori.