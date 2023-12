Amadeus, dopo tanti anni è arrivato il divorzio: la notizia tristissima è arrivata poco prima di Natale

Amadeus è stato costretto ad allontanarsi da una persona importante. I fan sono ancora increduli dopo aver ricevuto la notizia

Amadeus è uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani per il suo carisma e per il fatto di saper entrare in punta di piedi nella casa dei telespettatori. Tutte le sere e al timone della conduzione di Affari tuoi e a breve lo rivedremo sul palco dell’Ariston per l’ennesima edizione del Festival di Sanremo.

Nel corso degli anni è stato al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata. Dal 1993 al 2007 è stato sposato con Marisa Di Martino e dalla loro unione è nata la figlia Alice Vittoria nel 1997. Poi è arrivato il divorzio e lui nel frattempo conduceva L’Eredità in Rai. La ballerina di punta era Giovanna Civitillo con “il momento della scossa”.

Era il 2003 quando hanno iniziato una relazione. Lei era scettica anche per via della differenza di età, però un giorno accettò di bere un caffè con lui e nel 2009 sono convolati a nozze con rito civile. Nello stesso anno è nato il figlio José Alberto, il quale pare che dia una mano al padre dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Di recente una notizia inerente ad Amadeus ha colto tutti alla sprovvista, dal momento che si parla di divorzio. Aria di crisi con Giovanna Civitillo? Andiamo subito a scoprire come stanno realmente le cose.

L’addio di Amadeus è stato inevitabile. Ecco chi non avrà più accanto

A riportare la notizia ci ha pensato il quotidiano Italia Oggi in cui si è parlato di una separazione che sarebbe stata imminente perché già da un anno risultano esserci dei problemi. I fan possono stare tranquilli perché non è coinvolta nella faccenda la sua compagna di vita.

Ma se le cose vanno a gonfie vele con Giovanna, allora di chi si tratta? In realtà lui è Lucio Presta, ovvero il suo agente. Una volta svelato il nome della persona in questione, la seconda domanda è la seguente: cosa ha spinto i due a dirsi addio? Ecco la risposta.

“Divergenza sul piano lavorativo e professionale”

Secondo il quotidiano menzionato sembra che tra i due ci sarebbe stata una crisi già da tempo e non avrebbero risolto. Tutto questo è partito proprio da dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Andando nello specifico, pare che il conduttore abbia deciso di diventare più autonomo nelle decisioni da prendere non solo sulla selezione dei cantanti, ma anche sugli ospiti da invitare. Lucio Presta aveva questi compiti da svolgere, ragion per cui non avrebbe tollerato l’idea di essere stato messo da parte.