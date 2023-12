Alfonso Signorini, la pugnalata arriva proprio da lui: “dato in pasto ai leoni” | Eppure sembravano così uniti

Il conduttore Alfonso Signorini è stato inchiodato dall’ex gieffino: dopo il reality, la sua vita poteva sfociare in tragedia.

Nelle ultime ore Alfonso Signorini è finito al centro di un clamoroso rumor dopo le dichiarazioni dell’ex gieffino Giovanni Ciacci.

Quest’ultimo aveva partecipato alla penultima edizione del reality di Canale 5, ma si era attirato ben presto numerose accuse di bullismo nei confronti del conduttore Marco Bellavia, che al tempo aveva ammesso di soffrire di alcuni disturbi psicologici.

Giovanni Ciacci era quindi stato sanzionato dalla produzione e mandato al televoto, ed il pubblico ne aveva decretato l’eliminazione. A distanza di un anno dallo show, però, l’ex gieffino ha rotto il silenzio circa la sua situazione attuale, e ha ammesso di essere reduce da un periodo molto buio.

A suo dire, Alfonso Signorini lo avrebbe offerto in pasto all’impietoso pubblico del “GF Vip” e Giovanni Ciacci, oltre a convivere da anni con l’HIV, sarebbe caduto in una forte depressione. Egli avrebbe persino ventilato l’ipotesi del suicidio, e le sue rivelazioni hanno comprensibilmente scioccato gli utenti dei social.

Alfonso Signorini e le accuse di Giovanni Ciacci: “Non ero preparato a quella ferocia”

Secondo quanto riporta “Gossip e TV”, Giovanni Ciacci si è detto deluso dall’indifferenza del conduttore, reo di averlo peraltro gettato in pasto ai leoni dopo l’eliminazione dal format. E ha asserito: “Io non sono un bullo, ho solo partecipato al gioco, non credo di aver trattato male una persona con una patologia certificata“.

Ciacci ha poi aggiunto: “Ma questo si valuterà nelle sedi opportune: ho sempre chiesto di vedere il certificato medico di questa persona, sia prima che dopo, ma non mi hanno mostrato nulla. Ho fatto il mio gioco: nel regolamento c’è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti. Ero entrato per un’altra cosa, non ero preparato a tutta quella ferocia“. La scelta di partecipare al reality, secondo Giovanni Ciacci, gli avrebbe rovinato la carriera, ed ha confessato a “Il Riformista”: “Non sto bene, è stato una anno davvero difficile. Il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo, e nella mia mente sono apparsi i mostri. In quel momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione“.

Giovanni Ciacci e i pensieri suicidi: “Ho provato il desiderio di volare giù”

La depressione lo ha fatto gradualmente scivolare in una spirale autodistruttiva, e l’ex gieffino ha rivelato: “Ho avuto pensieri brutti, ho pensato che la mia vita non valesse nulla, mi sono apparsi i mostri di tutti gli ultimi 25 anni di vita“.

E ha concluso: “Ma quando, passando accanto a una finestra, ho provato il desiderio di volare giù, mi sono preoccupato e sono andato da un medico“.