Milly Carlucci, doccia gelata per la conduttrice: contratto stracciato | La Rai non ha voluto sentire ragioni

I fan di Milly Carlucci sono ancora increduli per la notizia che sta circolando su un suo programma televisivo. Si dice che potrebbe essere annullato. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Tutti sono concordi nel dire che Milly Carlucci sia una delle conduttrici di punta della Rai. Da anni fa compagnia il sabato sera in prima serata con lo show Ballando con le stelle. Tanti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono esibiti con fantastiche performance.

Possiamo menzionare Arisa che si è aggiudicata la vittoria con Vito Coppola sfoggiando le sue doti del tutto inaspettate. Ad Amici, per esempio, da ballava con Raimondo Todaro al centro dello studio.

Quest’anno l’amore è sbocciato l’amore tra il figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Lando, proprio come Massimiliano Rosolino e Natalia Titova tanti anni fa. Ciò dimostra che in un modo o nell’altro il programma televisivo regala tante emozioni.

In queste ore si sta parlando di un qualcosa che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori della Rai. Sembra proprio che uno dei suoi show non andrà più in onda. Che si tratti di Ballando con le stelle? Andiamo subito a scoprirlo.

Doccia fredda per Milly Carlucci

Il programma in questione è stato da qualche anno proposto ai telespettatori. Nelle scorse edizioni sono andate in onda 6 puntate più o meno e già le prime 2 hanno fatto valutare l’idea di una possibile cancellazione da palinsesti.

Sicuramente avrà inciso lo spostamento dal venerdì al sabato sera, proprio quando andava in onda il serale di Amici di Maria De Filippi. Per questo motivo si è parlato di un vero flop tale da indurre a prendere questa decisione. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato.

La Rai non ha scelta: “Ascolti non entusiasmanti, costi elevati”

Con grande stupore si dice che probabilmente Il Cantante Mascherato non andrà più in onda. Dagospia ha annunciato l’addio dello show con protagonisti dei vip travestiti per essere irriconoscibili dopo ben 4 edizioni andate in onda. Probabilmente la scelta è dipesa dal fatto che gli ascolti sono stati bassi e i costi da sostenere alti.

“Rai 1 ferma il cantante mascherato, infatti non tornerà il popolare show di Milly Carlucci. Ascolti non entusiasmanti, costi elevati: Rai 1 dopo 4 edizioni mette in panchina il programma. Salvo colpi di scena lo show a base di maschere non farà il suo ritorno nella prima rete del servizio pubblico nei prossimi mesi”, queste parole che si possono leggere sul sito citato.