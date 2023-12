Simona Ventura, la figlia adottiva è diventata bellissima: è identica alla conduttrice anche se non è la mamma biologica

Non tutti sanno che Simona Ventura ha una figlia adottata di nome Caterina. È una splendida adolescente! Ecco una foto che lo conferma

Tutti sono concordi nel dire che Simona Ventura sia una delle donne nel mondo dello spettacolo più amate da sempre. Conduttrice televisiva e showgirl italiana, in questi giorni è presente nel piccolo schermo perché fa parte del cast dell’attuale edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Il colpo di scena che c’è stato di recente quando il suo compagno di vita, Giovanni Terzi, dopo anni di fidanzamento ha deciso di farle la proposta di matrimonio proprio all’interno dello studio dello show televisivo. Tra le lacrime le ha chiesto se vuole diventare sua moglie e lei, palesemente commossa, ha accettato. La data è prevista per il 6 luglio 2024.

Sicuramente i fan hanno fatto i salti di gioia, dal momento che l’uomo le ha fatto riacquistare il sorriso dopo la sofferenza causata dalla separazione con il calciatore Stefano Bettarini. Sono convolati a nozze nel 1998 e dalla loro unione sono nati rispettivamente nel 1998 Nicolò e nel 2000 Giacomo. Purtroppo si sono lasciati nel 2008 per colpa dei tradimenti di lui.

Molti non sanno che la conduttrice ha anche una figlia che è stata adottata nel 2014 quando era single. Si chiama Caterina ed è una splendida adolescente. Ecco una foto che conferma quanto riferito.

Ecco Caterina, la figlia adottata da Simona Ventura

“Caterina è la mia terza figlia, l’ho adottata…È la figlia di una mia parente in difficoltà. Mi chiama mia madre e dice: ‘E’ nata Caterina, però l’hanno portata in una casa famiglia’. L’adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l’affido…Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. ‘Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora‘, ho detto io”.

Poi ha aggiunto che ringrazia ogni giorno i suoi genitori naturali per averle fatto questo dono. Le due hanno un bellissimo rapporto, come si evince dalle parole di Simona Ventura. Oggi Caterina a 17 anni.

“La parte più importante della mia vita”

Durante l’intervista rilasciata per Fanpage Simona Ventura ha parlato apertamente della sua vita privata: “I miei figli sono tre gioielli e sono la parte più importante della mia vita”. Ha raccontato che Nicolò e Giacomo hanno accolto senza problemi nella loro vita Caterina. “Darei la vita per lei ed è stata uno dei regali più belli che ci sia capitato”, ecco cosa ha detto Giacomo.

Caterina è una ragazza semplicemente meravigliosa, dotata di una bellezza estremamente naturale. Sicuramente avrà ereditato il suo fascino dai genitori.