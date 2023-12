Barbara D’Urso, chi ha invitato alla sua cena di Natale: lei sì che è la regina delle feste | Tra gli ospiti c’erano proprio loro

Barbara D’Urso, chi sono i commensali della sua cena natalizia. Tanti vip.

Barbara D’Urso in forma più che mai è pronta per festeggiare le festività alla grande. Per la verità ha già iniziato e la sua gioia è incontenibile. Dopo la doccia fredda, anzi, pardon gelata, di quest’estate che le ha riservato Mediaset, lei si è ben presto ripresa. Si è trasferita per un certo periodo a Londra per studiare la lingua e poi in Francia.

Tornata in Italia ha promesso ai suoi estimatori, che sono decisamente ancora oggi molto ma molto numerosi, nuove importanti novità dal punto di vista professionale. Fatto sta che ancora oggi le stanno aspettando. In ogni caso c’è da dire che adesso lei avrebbe ancora in essere un contratto con l’Azienda del Biscione che scadrà a fine mese, quindi ormai a strettissimo giro.

Dunque è molto probabile, come molti sussurrano in Rete, che lei a partire dal 2024, dopo le feste, tramite qualche post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, annunci qualcosa di bello e importante lavorativamente parlando. Nel frattempo si gode questo periodo a pieni polmoni in compagnia dei suoi familiari e amici.

Barbara D’Urso, chi ha invitato alla sua cena di Natale

Tanto più che quest’anno sarà un Natale particolarmente dolce per lei dal momento che potrà trascorrerlo con la sua piccola nipotina. Lei, tutta felice e orgogliosa, ci ha raccontato delle splendide giornate che ha trascorso insieme a lei al mare che lei tanto ama. Lei al settimo cielo per essere diventata nonna anche se la notizia dell’arrivo della piccola non è stata affatto pubblicizzata.

Lei, quando era già venuto al mondo, lo ha confessato durante una sua rara apparizione a Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin. Anche la conduttrice veneta ne era rimasta piacevolmente sorpresa. Tuttavia ora, prima di festeggiare con la famiglia, lo ha fatto con alcuni cari amici tra cui figurano tanti volti noti. Chi ha invitato Carmelita alla sua cena di Natale.

Bellissima con i suoi amici vip

E’ lei stessa a mostrarcelo, condividendo un album sul suo già citato Profilo Ufficiale Instagram. Con lei troviamo Diego Abatantuono, Maurizio Vandelli, Umberto Smaila, Franz dello strepitoso duo comico di Ale e Franz, Jerry Calà, Massimo Boldi, Fausto Leali e Jonathan Kashianian. Il gruppo di amici si è molto divertito lasciandosi andare anche a canti che hanno conquistato tutti quanti.

Barbara in tenuta sportiva ma nel contempo chic era uno splendore: jeans, canotta luccicante viola aderente e giacchino supercolorato, questo è stato il suo meraviglioso outfit. Capelli freschi di piega bei mossi, con tanto di deliziosi boccoli, e make up studiato nei minimi dettagli con le sue bellissime labbra in primissimo piano.