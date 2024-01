Belen Rodriguez è davvero una donna fortunata: neanche De Martino aveva fatto tanto

Belen Rodriguez, la showgirl è decisamente fortunata. Neanche De Martino aveva fatto tanto per lei.

La diva è tornata. Eh sì, perché se parliamo di Belen dobbiamo metterci in testa che lei lo è eccome. Certamente ci ha fatto molto preoccupare quando ha comunicato, tramite il caricamento di una Storia condivisa sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, della sua conclusione dei suoi rapporti lavorativi con Mediaset.

Lei tuttavia non ha mai parlato di addio ma semplicemente di un arrivederci. In contemporanea in un post aveva spifferato del fatto di esserci ormai abituata a ballare da sola. E ciò ha confermato le voci, sempre più forti e incessanti, di una nuova e profonda crisi con il marito. Parliamo ovviamente dell’affascinante Stefano De Martino, che è anche il padre di Santiago.

Ha incominciato poi ad apparire sempre più stanca e magra sui Social e ha disertato la sua ospitata, più volte confermata, da Alessandro Cattelan che non l’ha presa affatto bene. Solo in tempi recentissimi ha deciso di andare dall’amica Mara Venier per aprire il rubinetto. A Domenica In ha svelato tutto sul suo rapporto con lo showman campano.

Belen Rodriguez, una donna molto fortunata

Ha parlato di tradimenti a gogo e ha rivelato di aver rintracciato almeno 12 signorine con le quali lui l’ha tradita. E tutte le hanno confermato di essersi trattenute con lui. Ciò le ha spaccato il cuore in mille pezzi e pian piano è caduta sempre più nel baratro della tristezza e della depressione. Alla fine ha deciso di chiedere aiuto ed è andata in clinica.

Pian piano ha ritrovato le forze e i tanti kg persi e la voglia di fare e di vivere. Di certo la vicinanza dei suoi figli, e parliamo non solo del già nominato Santiago ma anche della piccola Luna Marì che di cognome fa Spinalbese, le avrà donato tanta forza. Così come lo avrà fatto l’amore del suo Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno di vita. Ed è lui che ora l’ha lasciata senza parole. Lei è una donna davvero molto fortunata.

Elio ha fatto centro con un regalo chic e super costosto

In alcune Stories condivise su Instagram la Rodriguez ci ha mostrato il nuovo regalo della sua dolce metà che evidentemente conosce benissimo i suoi gusti in fatto di look e soprattutto di accessori. Del resto i due si conoscono da moltissimi anni e prima di essere fidanzati sono stati grandi amici. Fatto sta che stavolta ha fatto davvero centro con il suo dono.

Dentro un’elegante scatola dove appare ben chiaro il marchio Chanel la divina Belen ha trovato una borsa rosa lucida, molto chic, che stando al prezzo di listino viaggia sui 5700 euro. Parliamo dunque di qualcosa non solo di gran classe ma pure assi costoso che non tutti possono permettersi. Tuttavia per una diva come lei, questo ed altro!