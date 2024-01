L’Eredità, dimenticate lo show così come lo ricordate: novità assoluta spiazza tutti

I telespettatori dovranno fare i conti con un nuovo format del quiz show L’Eredità. Ecco quali saranno i cambiamenti introdotti nella prossima e imminente edizione

La prima puntata de L’Eredità risale al 29 luglio 2002 e da allora è ancora in produzione. Molti non sanno che tra gli autori del programma c’è Amadeus, il quale è stato per un po’ al timone della conduzione (destino ha voluto che conoscesse l’attuale compagna di vita Giovanna Civitillo, ovvero la ballerina di punta di quel periodo del programma).

Chi segue L’Eredità sa bene che sei sono i concorrenti che si sfidano in un gioco a eliminazione. In tutto le sfide sono 7 e alla fine si arriva al fatidico momento della ghigliottina. Solo di recente è emerso che un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello lavora dietro le quinte in qualità di “adattatrice dei testi”. Si tratta dell’attrice Beatrice Luzzi.

Per anni Flavio Insinna è stato il conduttore. Durante un’intervista rilasciata alla Repubblica ha fatto capire che non prova alcun rancore nei confronti della Rai per non averlo riconfermato: “La Rai mi ha cambiato la vita. Ora è finita L’Eredità?, va bene ma c’è il teatro poi la fiction, ci possono essere altre cose…Dico Ancora grazie, è stato bellissimo. Ringrazio per quello che ho avuto e quello che sarà ce lo potremo”.

I telespettatori, quindi, si sono chiesti chi ci sarà d’ora in poi al suo posto. La scelta è ricaduta su un amatissimo volto del mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Aria di novità a L’Eredità

Lui è nato il 6 agosto 1965 a Roma ed è anche un conduttore radiofonico. Il suo esordio è avvenuto nel 1996 a Verissimo come inviato per poi sostituire alla conduzione Cristina Parodi. Da allora a cavalcato l’onda del successo e nel suo curriculum ha aggiunto vari programmi della Mediaset e della Rai. Da ricordare soprattutto Estate in diretta, La vita in diretta, ItaliaSì e Reazione a catena.

Stiamo parlando di Marco Liorni. Ho condotto per 5 anni Reazioni a catena e a breve inizierà una nuova avventura televisiva. Andando nello specifico, la prima puntata andrà in onda il 2 gennaio 2024. Ci saranno anche altre novità.

Nuove professoresse e altri giochi

Di recente Marco Liorni ha parlato ai microfoni di DiPiù Tv e ha anticipato che pubblico conoscerà due nuove professoresse: Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Inoltre ci sarà anche uno spazio dedicato a giochi inediti: in “Tris” lo scopo sarà a trovare una parola che colleghi due termini, in “100 secondi” gli ultimi due concorrenti dovranno rispondere a delle domande e se si commettono errore si passerà la mano all’altro.