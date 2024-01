Belen Rodriguez, ora parla l’avvocato e asfalta Spinalbese: “Non poteva negare il consenso al viaggio di Luna Marì perchè…”

L’avvocato di Belen Rodriguez ha spiegato come stanno realmente le cose per quanto riguarda la questione della figlia Luna Marì. Antonino Spinalbese è stato messo con le spalle al muro

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti quando lei si è recata nel suo salone di bellezza nel capoluogo lombardo. Nonostante siano stati insieme poco tempo, già dall’inizio avevano in mente di diventare genitori.

Ed ecco che hanno accolto nella loro vita la piccola Luna Marì. Purtroppo nelle loro strade si sono separate e lei ha dato l’ennesima possibilità a Stefano De Martino. Lui, invece, ha preferito mettersi in gioco partecipando all’edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nella casa ha fatto perdere la testa a tante compagnie di avventura, ma solo Oriana Marzoli è riuscita a catturare la sua attenzione anche se per poco. I telespettatori speravano che potesse scoccare la scintilla dell’amore con Ginevra Lamborghini, però le cose non sono andate come desiderate.

In questi giorni sul web si sta parlando di entrambi per via di uno scontro verbale fatto di Instagram stories. La faccenda riguarda il fatto che Belén sia volata in Argentina con la figlia. A maggior ragione l’avvocato della bellissima è intervenuto per chiarire la faccenda.

L’avvocato di Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese

“Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, e io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio“, ecco cosa aveva scritto Antonino qualche giorno fa.

Di conseguenza c’è stato un botta e risposta tra i due ex sull’affidamento della figlia nel giorno di Natale. Lei ha assicurato che si rivedranno in tribunale per ciò che sta accadendo. Intanto l’avvocato Giuseppe Russo ha deciso di smentire quanto detto dall’uomo.

“Lunghe assenze e frequentazione intermittente”

“La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza con evidenti finalità meramente ostative e strumentali”.

Infine: “Il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina”. Il diretto interessato replicherà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.