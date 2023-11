Ricordate Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici? La Celentano non credeva affatto in lei: ecco chi aveva ragione

Rosa Di Grazia non compare da tempo nel piccolo schermo, quindi i fan di Amici si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Andiamo a scoprire di cosa si sta occupando lontano dalle telecamere

Amici è il programma televisivo che permette ai giovani talenti di prendere la propria passione un lavoro. Ai provini si presentano in tanti, ma solo pochi riescono ad aggiudicarsi un banco. Tuttavia con le sfide immediate qualcuno dall’esterno può essere baciato dalla fortuna.

Gli allievi vengono giudicati e seguiti costantemente dai maestri e i più severi sono sicuramente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima è nota per le sue critiche alquanto pungenti e non ha fatto eccezione nelle scorse edizioni con Rosa Di Grazia.

Ha partecipato al talent show Amici quando aveva 21 anni, però prima ha partecipato a una puntata di Italia’s got talent arrivando in finale. In mente senza dubbio della sua formazione avvenuta nella scuola Obelix danza di Simonetta Travagliati.

Rosa ha conquistato Lorella Cuccarini mentre per la Celentano non avrebbe mai avuto la possibilità di migliorare. Per questo motivo è scomparsa da piccolo schermo? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo.

Curiosità sulla vita privata di Rosa Di Grazia

Per quanto riguarda la vita sentimentale Rosa nella scuola di canale 5 ha avuto una relazione con il cantante Deddy. Una volta spense le telecamere hanno vissuto sia alti e bassi fino a dirsi addio a poche settimane dalla fine dell’avventura televisiva. Non hanno mai riferito le cause del mancato lieto fine.

Se lui è stato visto con la presentatrice Mariasole Pollio, lei aveva ufficializzato la love story con l’hair stylist Andrea Piazza, amico dell’ex fidanzato. Poi lei è stata vista in compagnia di Antonio Medugno, ex vippone del Grande Fratello Vip 6. Non è chiaro se sia nata una storia, fatto sta che la curiosità degli italiani è rivolta anche su ciò che sta facendo ora da un punto di vista professionale.

Una vita dedita alla propria passione

Sbirciando il profilo Instagram di Rosa è evidente che si dedichi ancora anima e corpo alla danza, nonostante la Celentano le abbia sempre detto di non essere portata. Tutti ricorderanno il suo self control davanti alle critiche che riceveva costantemente. Poi a un certo punto ha esternato il suo fastidio senza mai andare oltre con le parole.

I fan l’hanno sempre sostenuta perché non ha mai smesso di seguire il suo sogno e con tanto sacrificio e pazienza è stata ampiamente ripagata.