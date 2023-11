Rai, dite addio all’amatissima fiction: purtroppo non la vedremo più

Una delle fiction più amate della Rai non andrà più in onda e i telespettatori non possono ancora crederci! Ecco di quale si tratta e perché non sarà più proposta al pubblico

La Rai, come del resto la Mediaset, non delude mai i telespettatori che restano sempre incollati davanti al piccolo schermo per seguire i programmi televisivi proposti.

Possiamo menzionare La vita in diretta, Tale e Quale Show, Ballando con le stelle, Reazione a catena, Made in Sud, Linea Verde e tanti altri ancora. Questi sono solo alcuni che garantiscono alla Rai ottimi risultati in termini di ascolti.

Stesso discorso vale anche per le serie televisive Don Matteo, L’allieva, Braccialetti Rossi, Il paradiso delle signore, Blanca, L’amica geniale e tante altre ancora. Il merito è senza dubbio del cast scelto con cura e del copione da seguire con estrema cura.

Con il tempo il pubblico si affeziona ai personaggi al punto totale da vivere con un velo di tristezza gli addii. In compenso vanno avanti con la speranza di rivederli nelle nuove stagioni. Domenica 5 novembre 2023, per esempio, un’amatissima fiction saluterà italiani proponendo appunto l’ultima puntata. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

La Rai ha dato la triste notizia: l’addio è imminente

La prima stagione della fiction in questione si era conclusa con delle condizioni critiche di uno dei protagonisti, dato che ha combattuto tra la vita e la morte.

Nella seconda stagione, invece, il personaggio menzionato è tornato al centro delle vicende. Sei sono in tutto le puntate e la prima è stata proposta su Rai 1 il 1° ottobre 2023 in prima serata. Molti avranno già capito di quale si tratta.

Ultima puntata della fiction più amata del momento

Cuori è il titolo di una serie televisiva diretta da Riccardo Donna ed è andato in onda per la prima volta nel 2021. La storia ha come sfondo l’ospedale Le Molinette di Torino degli anni 60 quando si stavano sperimentando le tecniche dei trapianti di cuore e della realizzazione del cuore artificiale.

Allo stesso tempo le vicende private dei personaggi hanno reso il tutto più accattivante. I protagonisti indiscussi sono il primario Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci, dal giovane chirurgo Alberto Ferraris, ovvero Matteo Martari, e Delia Brunello, alla quale Pilar Fogliati ha prestato il suo volto. Purtroppo l’ultima puntata andrà in onda domenica 5 novembre. Non è chiaro se ci sarà un’altra stagione, ragion per cui non ci resta che attendere.