Cesara Buonamici si sminuisce: “Non sono mai stata bella” | Da giovane però era davvero uno schianto

Cesara Buonamici l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ha riferito di non essere mai stata bella, ma sarà davvero così? Ecco la foto che smentisce quanto ho detto

Tutti sono concordi nel dire che la giornalista Cesara Buonamici stia svolgendo nel migliore dei modi il lavoro offerto da Alfonso Signorini nell’attuale edizione del Grande Fratello. Prima di lei ci sono stati tanti opinionisti che sono alternati nel corso del tempo.

Le più recenti sono state Sonia Bruganelli e Orietta Berti. L’ex moglie di Paolo Bonolis prima della cantante aveva accanto Adriana Volpe, con la quale le discussioni erano dietro l’angolo per via di questioni private. A tal proposito il conduttore con le buone maniere ha fatto capire ad entrambe di smetterla perché stufa dei loro siparietti.

Con Orietta Berti c’è stato un rapporto amichevole, nonostante opinioni diverse sui concorrenti. Quest’anno, invece, Signorini ha voluto apportare delle modifiche anche sulla figura dell’opinionista ed ecco che ha scelto un’unica persona alla quale dare questo incarico.

Ormai Cesara Buonamici è presente nel piccolo schermo anche in prima serata il lunedì e il giovedì. I telespettatori sostengono che la sua vasta cultura e indiscussa professionalità diano un tocco in più al suo operato. Eppure qualche volta si lascia andare in commenti inaspettati.

Cesara Buonamici svela un suo segreto

Nella puntata di giovedì 2 novembre 2023 non sono mancati i colpi di scena per via da alcune dinamiche che si sono create tra i concorrenti. Come al solito al centro dell’attenzione c’è stata Beatrice Luzzi alle prese con Giuseppe Garibaldi e altri compagni di avventura.

Signorini ha dato ampiamente spazio a Fiordaliso perché sta mostrando segni di insofferenza all’interno della casa. A parer suo i giovani non vivono a 360 gradi questa esperienza. Inoltre in settimana ha fatto una confessione che non è passata inosservata. A tal proposito è intervenuta proprio l’opinionista.

“Non mi pesa perché non lo sono mai stata”

Per una manciata di minuti Alfonso Signorini ha voluto parlare con Fiordaliso e Jill Cooper in merito a delle considerazioni che hanno fatto sullo scorrere del tempo. Hanno confessato di non sentirsi più belle e per questo motivo è intervenuta la buoni amici.

Ha semplicemente rassicurato le donne dicendo che l’età avanza per tutti, ragion per cui bisogna accettare ciò con serenità. Poi ironizzando ha rivelato che a lei non pesa perché in fin dei conti non si è mai considerata una bella donna. Una delle tante foto che si possono trovare sul web smentiscono chiaramente la sua affermazione.