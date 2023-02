Reddito alimentare, a chi spetta il sostegno anti-spreco

Reddito alimentare, il nuovo sostegno contenuto nella Manovra del Governo per aiutare chi vive in condizioni di indigenza e al contempo contrastare lo spreco di cibo. La Carta Acquisti può essere richiesta da coloro che hanno compiuto 65 anni di età o che hanno figli di età inferiore ai 3 anni e soddisfano determinati requisiti reddituali.

Reddito alimentare, il sostegno anti-povertà e contro gli sprechi

Hanno diritto a usufruire di questo sostegno coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

aver compiuto 65 anni di età o avere bambini fino a 3 anni di età;

fino a 3 anni di età; essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

o di uno Stato membro dell’UE, o familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria; essere iscritto nell’ Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); avere un Isee entro i 7.640,18;

avere un patrimonio mobiliare (o unito a quello del coniuge coniuge) entro i 15mila euro di Isee;

(o unito a quello del coniuge coniuge) entro i 15mila euro di Isee; non essere intestatari, o singolarmente o insieme al coniuge, di più di una utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche o di più di una utenza del gas;

non essere proprietario di più di un autoveicolo , più di un immobile ad uso abitativo con quota superiore o uguale al 25%, o immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;

, più di un immobile ad uso abitativo con quota superiore o uguale al 25%, o immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; non usufruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per ricoveri in istituto di lunga degenza o detenuto;

La Carta acquisti ha un importo di 40 euro al mese e viene ricaricata di 80 euro con cadenza bimestrale. L’importo complessivo erogato dall’Inps ha un valore massimo di 480 euro l’anno.

Come si prenotano e ricevono i pacchi

La domanda per avere la Carta Acquisti può essere presentata negli Uffici Postali compilando l’apposito modulo sulla base dei requisiti richiesti.

I pacchi potranno essere prenotati attraverso un’applicazione smartphone (app online da cellulare) e ritirati presso uno dei centri di distribuzione. I pensionati e i non autosufficienti, invece, riceveranno questo aiuto direttamente a casa. A sostegno dei più poveri, il reddito alimentare si affianca ad un’altra misura prevista per il 2023 con la Manovra, la Carta risparmio spesa di cui vi parliamo in questo approfondimento e alla carta acquisti attiva anche nel il 2023. l cibo verrà recuperato dai prodotti ancora buoni di qualità ma non venduti dalla grande distruzione di supermercati e ipermercati, quindi si tratta di una misura di sostegno sociale ma anche anti spreco e in ottica ambientale.

Reddito alimentare, le città da cui si parte

L’iniziativa partirà dalle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale. Ad esse si aggiungono le città metropolitane istituite con leggi delle Regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Sassari.

© Riproduzione riservata