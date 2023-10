Raid di Israele su moschea Jenin. Usa attivano i sistemi di difesa

(Adnkronos) – A due settimane dall'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre, Israele ha condotto nuovi bombardamenti nel sud di Gaza secondo le ultime news di oggi 22 ottobre 2023. Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi a Khan Younis. Altri raid hanno colpito anche Rafah, denunciano fonti palestinesi citate dal Guardian ricordando che solo poche ore prima il portavoce militare di Tsahal, Daniel Hagari, aveva rinnovato l'appello ai civili palestinesi della Striscia di Gaza di spostarsi a sud "per la loro sicurezza". Un raid israeliano è stato condotto anche contro la moschea di al- Ansar, in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono stati feriti, come ha denunciato il direttore della Mezzaluna rossa di Jenin, Mahmoud al-Saadi, che in un primo momento aveva denunciato due morti. Secondo le fonti militari israeliane sotto la moschea c'era un bunker "usato dai terroristi come centro di comando per pianificare attacchi e base per la loro attuazione". I raid di questa mattina sono un'"operazione contro terroristi" di Hamas e della Jihad islamica, precisa Tsahal. Dall'inizio della guerra con Hamas a Gaza lo scorso 7 ottobre, sono 89 i palestinesi uccisi nella West Bank. Il ministero della Salute dell'Anp denuncia l'uccisione di altri due palestinesi, a Nablus e Tubas, sempre da parte di militari israeliani in Cisgiordania. Intanto gli Stati Uniti hanno spostato altri sistemi di difesa aerea nel Mediterraneo orientale a fronte dell'escalation di tensioni nella regione innescate dalla guerra fra Israele e Hamas, vale a dire, "delle escalation operate dall'Iran e dalle forze in tutto il Medio Oriente". Come ha annunciato il segretario della Difesa, Lloyd Austin, è stato attivato il dispiegamento di una batteria di Thaad per la difesa aerea ad alta altitudine così come un altro battaglione di missili Patriot, in diversi siti nella regione, per aumentare la protezione delle forze americane che già vi si trovano e la difesa di Israele". Dopo il sette ottobre, gli Usa hanno già inviato due portaerei con i loro gruppi navali come deterrente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

