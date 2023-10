Ballando con le stelle 2023, Ricky Tognazzi e la bacchettata di Simona Izzo

(Adnkronos) – Simpatico botta e risposta a Ballando con le stlle 2023 tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo ieri, sabato 21 ottobre, durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2023. Lui è un concorrente della trasmissione e si esibisce in coppia con Tove Villfort – "svedese, alta, bionda, con gli occhi azzurri, il sogno di tutti gli italiani", ha scherzato Tognazzi durante la clip di presentazione, sempre sotto l'occhio vigile della moglie. "Tu sei Barbie ma lui non è Ken" ha detto Simona Izzo al termine dell'esibizione di Tognazzi ricordandogli che sono sposati da 38 anni e non una trentina come aveva detto il regista durante la clip. "Potrebbe essere mia figlia", ha replicato lui. "Tua figlia è lì, tesoro, bellissima, quindi stai attento", ha aggiunto Simona Izzo. "Forse potrebbe essere addirittura mia nipote", ha continuato Tognazzi. "Dai, non ti buttare così giù… ma non è né tua figlia né tua nipote: quindi stai calmo", ha detto ancora la moglie. E lui, guardando Milly Carlucci , ha aggiunto: "Sarebbe bello se stesse scherzando". "Non scherza", ha affermato ridendo la conduttrice. Nessuna coppia è stata eliminata nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2023, il programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. A giudicare le esibizioni degli aspiranti ballerino sul palco è la giuria composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino. la classifica provvisoria vede primo Lino Banfi con Alessandra Tripoli, secondo Ricky Tognazzi e Tove Villfor, terza Simona Ventura e Samuel Peron e a seguire Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Sara Croce e Luca Favilla, Paola Perego e Angelo Madonia, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

