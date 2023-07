Rai, un nuovo programma radio per l’ex presidente Foa

(Adnkronos) – L'ex presidente Rai, Marcello Foa, farà il suo rientro in azienda da conduttore di un programma radiofonico d'approfondimento su Radio1. La notizia, anticipata da 'Repubblica', trova conferma in ambienti di Viale Mazzini consultati dall'Adnkronos. Il nuovo programma, che approfondirà l'attualità con ospiti di alto profilo, potrebbe – secondo 'Repubblica' – prendere il posto del 'Forrest' condotto da Luca Bottura e Marianna Aprile. Ma sulla collocazione in palinsesto non ci sarebbe ancora – a quanto apprende l'Adnkronos – la decisione definitiva, visto che i palinsesti radiofonici verranno presentati a settembre e attendono ancora gli ultimi ritocchi. Nelle scorse settimane aveva suscitato grande clamore e proteste sui social la notizia del mancato rinnovo della trasmissione di Bottura e Aprile e la Rai aveva replicato sottolineando che il contratto con i due professionisti esterni all'azienda era giunto a regolare scadenza "senza chiusure forzate". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

