F1 Gp Belgio 2023, Verstappen partirà primo nella Sprint

(Adnkronos) – Max Verstappen domina ancora la scena della F1 nel Gp del Belgio. Si aggiudica il tempo migliore nella Shootout che assegna la prima fila per la prova Sprint del sabato superando un altrettanto eccezionale Piastri su McLaren. Terzo il ferrarista Sainz, seguito a due secondi dall'altro ferrarista Leclerc. La prova Sprint slitta a dopo le 17 per i problemi riscontrati a Spa in Belgio per la forte pioggia.

© Riproduzione riservata