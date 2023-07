Rai Sport, Associazione Utenti Tv: “Auspichiamo sanzione verso telecronisti Mondiali tuffi”

(Adnkronos) – "Apprendiamo con soddisfazione la comunicazione della Rai che annuncia l'avvio di una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi, e ci auguriamo che vengano adottate le giuste sanzioni per il suo comportamento". Così all'Adnkronos l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che interviene sulla bufera mediatica scatenatasi in seguito alla telecronaca dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, da parte del giornalista e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, accusati di commenti sessisti e xenofobi. "E' un fatto grave, abbiamo presentato un esposto per violazione del Codice Etico e per violazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna", spiega l'organo degli utenti radiotelevisivi. —[email protected] (Web Info)

